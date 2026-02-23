Secciones
Política

Un frente unido para blindar los intereses de Tucumán

El peronismo tucumano ratificó su cohesión interna, priorizando la gestión territorial y la obtención de recursos por sobre las disputas ideológicas.

FERNANDO JURI FERNANDO JURI
Hace 1 Hs

El oficialismo tucumano ha consolidado una postura de pragmatismo y defensa propia. El presidente del Concejo Deliberante, Fernando Juri, fue contundente al respaldar la estrategia del gobernador Osvaldo Jaldo: "El gobernador toma en cada momento las medidas para beneficiar al conjunto de los tucumanos y defender primero a la provincia", afirmó el titular del Concejo, y aseguró que cada paso se da para garantizar que la salud, la educación y la obra pública no se detengan.

Juri insistió en destacar el rol que ha asumido el bloque Independencia en el Congreso, ya que permitió evitar la desregulación del azúcar, preservando el empleo de las familias vinculadas a la zafra y al bioetanol; el equilibrio fiscal y la continuidad de obras públicas prioritarias.

Juri fue tajante: "En este contexto debe primar la institucionalidad. El lema es 'Tucumán primero' , y por eso el peronismo tucumano se mantiene unificado".

Con este respaldo, queda claro que para la conducción provincial, la verdadera política es la que resuelve los problemas de la gente, protegiendo las fronteras de Tucumán con gestión y resultados.

Respaldo unificado a Jaldo

El peronismo tucumano cerró filas en respaldo al gobernador Osvaldo Jaldo luego de que los diputados del Frente Tucumán Primero facilitaran el debate de la Reforma Laboral en el Congreso. Referentes provinciales defendieron la decisión como un gesto de “responsabilidad institucional” y marcaron distancia de la dirigencia nacional y del sindicalismo del AMBA, al sostener que el PJ local responde al mandato de los votantes y no a presiones externas.

El legislador Gerónimo Vargas Aignasse afirmó que el peronismo tucumano “no recibe órdenes, recibe mandatos”, y remarcó que dar quórum fortalece la democracia. En la misma línea, el ministro del Interior Darío Monteros sostuvo que “el peronismo nunca fue un partido de la comodidad moral”, sino un movimiento pragmático que debe priorizar la gestión y los resultados para volver a ser alternativa nacional en 2027.

Desde el área de gestión, Armando Cortalezzi justificó las decisiones del gobernador como una forma de proteger a la provincia en un contexto de restricciones financieras. Señaló que, pese a la crisis, Tucumán mantiene la paz social y los servicios esenciales, y defendió un enfoque centrado en la gobernabilidad y el federalismo de gestión por encima de las disputas ideológicas nacionales.


Temas Osvaldo JaldoFernando Juri
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Caso Érika: Gordillo reveló que El Militar Sosa le pidió ayuda por una joven descompensada
1

Caso Érika: Gordillo reveló que "El Militar" Sosa le pidió ayuda por una joven descompensada

Caso Zamora: dictaron una probation al empresario, que deberá pagar una millonaria reparación económica
2

Caso Zamora: dictaron una probation al empresario, que deberá pagar una millonaria reparación económica

Fuerte advertencia de la CGT: acusan de entreguistas a los gobernadores peronistas que apoyan la reforma laboral
3

Fuerte advertencia de la CGT: acusan de "entreguistas" a los gobernadores peronistas que apoyan la reforma laboral

Sandra Mendoza sería una de las peronistas que abandonan el bloque en el Senado
4

Sandra Mendoza sería una de las peronistas que abandonan el bloque en el Senado

Un ACV habría sido la causa detrás de la desaparición de Luis Bueso
5

Un ACV habría sido la causa detrás de la desaparición de Luis Bueso

Darío Zamoratte respaldó la gestión de “Chiqui” Tapia en la AFA: “Es una de las mejores asociaciones del mundo”
6

Darío Zamoratte respaldó la gestión de “Chiqui” Tapia en la AFA: “Es una de las mejores asociaciones del mundo”

Más Noticias
Caso Zamora: dictaron una probation al empresario, que deberá pagar una millonaria reparación económica

Caso Zamora: dictaron una probation al empresario, que deberá pagar una millonaria reparación económica

Sandra Mendoza sería una de las peronistas que abandonan el bloque en el Senado

Sandra Mendoza sería una de las peronistas que abandonan el bloque en el Senado

Un ACV habría sido la causa detrás de la desaparición de Luis Bueso

Un ACV habría sido la causa detrás de la desaparición de Luis Bueso

Fuerte advertencia de la CGT: acusan de entreguistas a los gobernadores peronistas que apoyan la reforma laboral

Fuerte advertencia de la CGT: acusan de "entreguistas" a los gobernadores peronistas que apoyan la reforma laboral

Aluminio chino: tras el cierre de Fate, el Gobierno nacional le quitó el blindaje a la empresa Aluar

Aluminio chino: tras el cierre de Fate, el Gobierno nacional le quitó el blindaje a la empresa Aluar

Lanzan la licitación para privatizar rutas nacionales: ¿cuáles son y cómo será el proceso?

Lanzan la licitación para privatizar rutas nacionales: ¿cuáles son y cómo será el proceso?

Caso Érika: Gordillo reveló que El Militar Sosa le pidió ayuda por una joven descompensada

Caso Érika: Gordillo reveló que "El Militar" Sosa le pidió ayuda por una joven descompensada

Nueve claves sobre cómo sigue el proceso para elegir al nuevo Defensor del Pueblo

Nueve claves sobre cómo sigue el proceso para elegir al nuevo Defensor del Pueblo

Comentarios