Un frente unido para blindar los intereses de Tucumán

El oficialismo tucumano ha consolidado una postura de pragmatismo y defensa propia. El presidente del Concejo Deliberante, Fernando Juri, fue contundente al respaldar la estrategia del gobernador Osvaldo Jaldo: "El gobernador toma en cada momento las medidas para beneficiar al conjunto de los tucumanos y defender primero a la provincia", afirmó el titular del Concejo, y aseguró que cada paso se da para garantizar que la salud, la educación y la obra pública no se detengan.