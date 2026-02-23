Un frente unido para blindar los intereses de Tucumán

El oficialismo tucumano ha consolidado una postura de pragmatismo y defensa propia. El presidente del Concejo Deliberante, Fernando Juri, fue contundente al respaldar la estrategia del gobernador Osvaldo Jaldo: "El gobernador toma en cada momento las medidas para beneficiar al conjunto de los tucumanos y defender primero a la provincia", afirmó el titular del Concejo, y aseguró que cada paso se da para garantizar que la salud, la educación y la obra pública no se detengan.
Juri insistió en destacar el rol que ha asumido el bloque Independencia en el Congreso, ya que permitió evitar la desregulación del azúcar, preservando el empleo de las familias vinculadas a la zafra y al bioetanol; el equilibrio fiscal y la continuidad de obras públicas prioritarias.
Juri fue tajante: "En este contexto debe primar la institucionalidad. El lema es 'Tucumán primero' , y por eso el peronismo tucumano se mantiene unificado".
Con este respaldo, queda claro que para la conducción provincial, la verdadera política es la que resuelve los problemas de la gente, protegiendo las fronteras de Tucumán con gestión y resultados.
Respaldo unificado a Jaldo
El peronismo tucumano cerró filas en respaldo al gobernador Osvaldo Jaldo luego de que los diputados del Frente Tucumán Primero facilitaran el debate de la Reforma Laboral en el Congreso. Referentes provinciales defendieron la decisión como un gesto de “responsabilidad institucional” y marcaron distancia de la dirigencia nacional y del sindicalismo del AMBA, al sostener que el PJ local responde al mandato de los votantes y no a presiones externas.
El legislador Gerónimo Vargas Aignasse afirmó que el peronismo tucumano “no recibe órdenes, recibe mandatos”, y remarcó que dar quórum fortalece la democracia. En la misma línea, el ministro del Interior Darío Monteros sostuvo que “el peronismo nunca fue un partido de la comodidad moral”, sino un movimiento pragmático que debe priorizar la gestión y los resultados para volver a ser alternativa nacional en 2027.
Desde el área de gestión, Armando Cortalezzi justificó las decisiones del gobernador como una forma de proteger a la provincia en un contexto de restricciones financieras. Señaló que, pese a la crisis, Tucumán mantiene la paz social y los servicios esenciales, y defendió un enfoque centrado en la gobernabilidad y el federalismo de gestión por encima de las disputas ideológicas nacionales.