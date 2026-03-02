Asamblea legislativa: Milei destacó el respaldo recibido de Trump

En un gesto de alineación total con la derecha conservadora estadounidense, Javier Milei destacó en la Asamblea Legislativa la ayuda financiera y política obtenida de la administración de Donald Trump. Según el Presidente, este apoyo fue clave para resistir lo que calificó como un “embate desestabilizador de los representantes del antiguo régimen”. Bajo esta premisa, llamó a construir el “siglo de las Américas” bajo la consigna de “Make America Great Again”, desde Alaska hasta la Argentina.
Hacia el futuro, el titular del Ejecutivo anunció un ambicioso calendario legislativo: diez paquetes de reformas estructurales que serán enviados mensualmente durante los próximos nueve meses. Esta “arquitectura nueva” pretende, según Milei, diseñar el Estado argentino para los próximos 50 años, centrándose en la protección de la propiedad privada, la reforma del sistema impositivo y la apertura económica.
Recursos naturales
El mandatario insistió en que el desarrollo del país vendrá de la mano de la explotación de recursos naturales, lejos de lo que llamó “prejuicios ambientalistas absurdos”. Pronosticó que, en cinco años, el complejo energético exportará US$ 50 mil millones y que la minería se convertirá a la cordillera en un motor de empleo similar al chileno. “Quiero argentinos produciendo, no argentinos parásitos”, enfatizó el titular del Poder Ejecutivo.
Milei cerró su intervención reafirmando que, pese al “alboroto de la política”, el cambio ya está en marcha y aseguró tener la tenacidad necesaria para enfrentar a sus nuevos “adversarios”.