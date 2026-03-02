Asamblea legislativa: Milei destacó el respaldo recibido de Trump

En un gesto de alineación total con la derecha conservadora estadounidense, Javier Milei destacó en la Asamblea Legislativa la ayuda financiera y política obtenida de la administración de Donald Trump. Según el Presidente, este apoyo fue clave para resistir lo que calificó como un “embate desestabilizador de los representantes del antiguo régimen”. Bajo esta premisa, llamó a construir el “siglo de las Américas” bajo la consigna de “Make America Great Again”, desde Alaska hasta la Argentina.