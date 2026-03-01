Milei defendió el déficit cero y el achique del Estado en un discurso cruzado por chicanas con la oposición

El orden público y el achicamiento del Estado ocuparon otro tramo central del mensaje. Milei celebró la aprobación de la reforma laboral apuntando nuevamente contra el peronismo: "Los campeones de los derechos dejaron al 50% de los trabajadores en negro". En sintonía, aclaró que los planes sociales no son una solución de fondo y ponderó sus políticas de seguridad. Celebró la baja de la edad de imputabilidad bajo la premisa de que "el que las hace las paga", destacó que redujeron "los piquetes a cero" y afirmó que están poniendo orden en la frontera, "donde antes entraban los narcos a su antojo".