Atlético Tucumán ajusta detalles para enfrentar Racing este martes

Atlético Tucumán continúa con la puesta a punto de cara al duelo del martes frente a Racing Club. Tanto ayer como hoy el plantel profesional trabajó con pelota en el complejo Ojo de Agua bajo la conducción de Ramiro González, quien viene diagramando una planificación enfocada en lo táctico y en los detalles específicos que puede demandar el encuentro.
La agenda ya está definida. Mañana el equipo volverá a entrenarse desde las 9 y el lunes, alrededor de las 18, se trasladará al estadio Monumental José Fierro para realizar la última práctica formal. Allí se estima que el cuerpo técnico profundice en movimientos tácticos, pelota parada y ejercicios puntuales por líneas. Tras esa sesión, el plantel quedará concentrado en el hotel Sheraton hasta el compromiso.
En cuanto a la formación, el arco y la defensa no presentan interrogantes. Ingolotti continuará bajo los tres palos, mientras que la última línea estaría integrada por Leonel Di Plácido, Gastón Suso, Gianluca Ferrari y Maximiliano Villa. En la mitad de la cancha, la estructura parece sostenerse sin modificaciones: Renzo Tesuri, Javier Domínguez, Kevin Ortiz y Nicolás Laméndola conformarían un mediocampo que sale prácticamente de memoria.
Las variantes aparecen en ofensiva. Martín Benítez podría meterse en el equipo en lugar de Lautaro Godoy y no se descarta que comparta el frente de ataque con Carlos Abeldaño. La alternativa de esa dupla gana terreno, sobre todo teniendo en cuenta que Leandro Díaz continúa con la recuperación de un desgarro y no llegaría en condiciones para el martes.
Las prácticas que se están llevando a cabo en estos días incluyeron un torneo de fútbol reducido, con partidos de cinco minutos, que aportó intensidad y distensión en partes iguales. El equipo compuesto por Enrique Maza, Maximiliano Villa, Luciano Vallejo, Renzo Tesuri, Javier Domínguez, Martín Benítez y Carlos Abeldaño se quedó con el mini certamen. Más allá del carácter recreativo, el cuerpo técnico aprovechó la dinámica para observar movimientos y evaluar alternativas en todas las líneas.
En estos días, el plantel profesional viene entrenándose por la mañana mientras que la reserva lo hace por la tarde, ambos bajo la supervisión de González. Se espera que el lunes esos horarios se inviertan en función de la logística previa al partido. En ese contexto, el encuentro fue adelantado para el miércoles a las 19 por la cuarta fecha del grupo B. La modificación obedece al paro del fútbol que afectará los partidos programados entre el jueves 5 y el domingo 8 de marzo.
En la vereda opuesta, Racing arribará el lunes a Tucumán. El equipo dirigido por Gustavo Costas arrastra varias bajas luego del empate 1-1 frente a Independiente Rivadavia. La ausencia más sensible será la de Adrián “Maravilla” Martínez, quien sufrió un esguince de grado dos y permanecerá cerca de un mes inactivo. Tampoco podrá estar Valentín Carboni, que padeció la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha y deberá ser intervenido quirúrgicamente.
Sí estará disponible el chileno Damián Pizarro, aunque en principio no sería titular. En ofensiva, Santiago Solari y Tomás Conechny aparecen como las opciones para iniciar el encuentro. Con ese panorama, Atlético ultima detalles y ajusta piezas con la intención de llegar al martes con un equipo consolidado y una planificación táctica definida