Julio César Falcioni: el recorrido del “Emperador” que llega al banco de Atlético Tucumán

Multicampeón como jugador en Colombia y entrenador con más de 700 partidos dirigidos, tres títulos y una final de Libertadores, asume en el "Decano" con el sello que marcó toda su carrera: orden, solidez y competitividad.

NUEVO ENTRENADOR. El Decano se prepara para recibir al Emperador como nuevo DT.
Hace 2 Hs

La confirmación de Julio César Falcioni como nuevo entrenador de Atlético Tucumán implica la llegada de uno de los técnicos más experimentados del fútbol argentino. Con casi tres décadas de trayectoria en los bancos y un perfil inconfundible, el “Emperador” desembarca en 25 de Mayo y Chile con una identidad clara: equipos estructurados, pragmáticos y difíciles de vulnerar.

Nacido el 20 de julio de 1956 en Buenos Aires, Falcioni construyó primero una carrera sólida como arquero. Surgido en Vélez Sarsfield, debutó en 1976 y luego se transformó en ídolo de América de Cali, donde ganó cinco ligas consecutivas entre 1981 y 1989 y disputó tres finales de Copa Libertadores. Tras pasos por Gimnasia y Esgrima La Plata y Once Caldas, se retiró en 1991, nuevamente en Vélez.

Su etapa como entrenador comenzó en las divisiones inferiores del club de Liniers y en 1999 asumió el primer equipo. Desde entonces, dirigió 759 partidos oficiales, con 291 victorias, 238 empates y 230 derrotas, lo que arroja una efectividad general del 48,79%. Es, además, el técnico en actividad con mayor cantidad de encuentros dirigidos en el país.

El gran quiebre de su carrera llegó en Banfield. En su segundo de cinco ciclos, conquistó el Torneo Apertura 2009, el primer título profesional de la historia del club. Ese logro consolidó su reputación como constructor de equipos competitivos y tácticamente disciplinados.

El punto más alto lo alcanzó en Boca Juniors. Allí obtuvo el Apertura 2011 de manera invicta, con apenas seis goles en contra, y la Copa Argentina 2011/12. Además, llevó al equipo a la final de la Copa Libertadores 2012. En el club de la Ribera registró su mejor estadística: 62,3% de efectividad en 99 partidos.

Su recorrido incluye también ciclos en Independiente (en tres etapas), Colón de Santa Fe, Olimpo de Bahía Blanca, Gimnasia y Esgrima La Plata, Quilmes, All Boys y Universidad Católica, entre otros. Un dato que refuerza su perfil: no registra descensos en su historial como entrenador.

En lo táctico, Falcioni suele optar por sistemas como el 4-4-2 o el 4-2-3-1, con prioridad absoluta en la estructura defensiva. Su pasado como arquero marcó su concepción del juego: equilibrio entre líneas, volantes de recorrido amplio y fuerte incidencia de la pelota parada. No es un técnico de discurso grandilocuente, sino de procedimientos repetidos hasta el automatismo.

Atlético apuesta a esa experiencia para recuperar consistencia y competitividad. Falcioni llega con el respaldo de los números y con la misión de trasladar a Tucumán la fórmula que lo sostuvo durante casi 30 años en la élite del fútbol argentino.

