Julio César Falcioni: el recorrido del “Emperador” que llega al banco de Atlético Tucumán

En lo táctico, Falcioni suele optar por sistemas como el 4-4-2 o el 4-2-3-1, con prioridad absoluta en la estructura defensiva. Su pasado como arquero marcó su concepción del juego: equilibrio entre líneas, volantes de recorrido amplio y fuerte incidencia de la pelota parada. No es un técnico de discurso grandilocuente, sino de procedimientos repetidos hasta el automatismo.