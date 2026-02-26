“Agarré un fierro muy caliente”: Hugo Colace habló tras su salida de Atlético Tucumán y se despidió del plantel

A la hora del balance, Colace sacó pecho por su mayor logro: la permanencia. “Agarré un fierro muy caliente. Me tuve que parar delante de los muchachos en un partido decisivo para mantener la categoría contra Godoy Cruz. Me llevo el recuerdo de esa tarde increíble; tuvimos la suerte de dejarlos en Primera y me parece que es lo máximo que pude haberle dado al club”, valoró. Y agregó: “Con mi cuerpo técnico hicimos todo. Dejamos una línea de trabajo para la Reserva y para los chicos de abajo, logramos dos clasificaciones seguidas y hoy hay más de 10 juveniles en Primera. Eso hace que Atlético siga creciendo”.