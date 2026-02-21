Las inferiores de Atlético Tucumán ya conocen su fixture en el certamen de la Liga Profesional
La AFA anunció el cronograma para el Torneo de Juveniles 2026. Las seis categorías del "Decano" iniciarán su camino el sábado 7 de marzo bajo un formato de todos contra todos que se extenderá hasta noviembre.
El futuro de Atlético Tucumán ya conoce su hoja de ruta para la nueva temporada. Tras el puntapié inicial de la Primera División, llega el turno de las divisiones inferiores, que este año contarán con la participación de 36 equipos: los 30 de la máxima categoría junto a seis equipos de la Primera Nacional. Quilmes, Ferro, Colón, Godoy Cruz, San Martín de San Juan y Atlético de Rafaela se sumarán al torneo. El certamen tendrá un formato de 35 jornadas a disputarse los días sábados, donde cada categoría —desde la Cuarta hasta la Novena— consagrará a su propio campeón por acumulación de puntos al finalizar el calendario.
La acción para el "Decano" comenzará el 7 de marzo frente a Tigre, con las divisiones mayores (4ta, 5ta y 6ta) oficiando de locales en la provincia, mientras que las menores (7ma, 8va y 9na) viajarán a Buenos Aires. Es importante recordar que el formato prevé la inversión de las localías en cada fecha, asegurando que los seis planteles compitan simultáneamente contra el mismo rival en distintas sedes.
El fixture presenta paradas de alto voltaje para los juveniles tucumanos. En la fecha 6 deberán medirse ante Independiente, mientras que en la jornada 15 enfrentarán a River Plate, en la 17 a San Lorenzo y en la 23 a Racing. El tramo final del torneo también será de máxima intensidad: en la fecha 32 jugarán a Boca Juniors y cerrarán su participación el 28 de noviembre chocando con Estudiantes de La Plata.
En cuanto al cronograma de descansos, la organización dispuso un receso invernal para los sábados 18 y 25 de julio. Asimismo, la pelota se detendrá el 17 de octubre por el Día de la Madre, retomando la actividad el sábado siguiente para encarar la recta definitiva de la competencia.
El fixture completo, tomando como referencia la localía de las categorías mayores (4ta, 5ta y 6ta):
Fecha 1: Atlético vs. Tigre (L)
Fecha 2: Atlético vs. Defensa y Justicia (L)
Fecha 3: Independiente Rivadavia vs. Atlético (V)
Fecha 4: Atlético vs. Ferro Carril Oeste (L)
Fecha 5: Lanús vs. Atlético (V)
Fecha 6: Atlético vs. Independiente (L)
Fecha 7: Newell's Old Boys vs. Atlético (V)
Fecha 8: Atlético vs. San Martín de San Juan (L)
Fecha 9: Argentinos Juniors vs. Atlético (V)
Fecha 10: Atlético vs. Instituto de Córdoba (L)
Fecha 11: Talleres de Córdoba vs. Atlético (V)
Fecha 12: Atlético vs. Estudiantes de Río Cuarto (L)
Fecha 13: Barracas Central vs. Atlético (V)
Fecha 14: Atlético vs. Quilmes (L)
Fecha 15: River Plate vs. Atlético (V)
Fecha 16: Atlético vs. Unión de Santa Fe (L)
Fecha 17: San Lorenzo vs. Atlético (V)
Fecha 18: Atlético vs. Gimnasia y Esgrima La Plata (L)
Fecha 19: Central Córdoba (SdE) vs. Atlético (V)
Fecha 20: Atlético vs. Gimnasia y Esgrima de Mendoza (L)
Fecha 21: Vélez Sarsfield vs. Atlético (V)
Fecha 22: Atlético vs. Banfield (L)
Fecha 23: Racing Club vs. Atlético (V)
Fecha 24: Atlético vs. Rosario Central (L)
Fecha 25: Godoy Cruz vs. Atlético (V)
Fecha 26: Atlético vs. Platense (L)
Fecha 27: Sarmiento de Junín vs. Atlético (V)
Fecha 28: Atlético vs. Belgrano de Córdoba (L)
Fecha 29: Atlético de Rafaela vs. Atlético (V)
Fecha 30: Atlético vs. Deportivo Riestra (L)
Fecha 31: Aldosivi vs. Atlético (V)
Fecha 32: Atlético vs. Boca Juniors (L)
Fecha 33: Colón de Santa Fe vs. Atlético (V)
Fecha 34: Atlético vs. Huracán (L)
Fecha 35: Estudiantes de La Plata vs. Atlético (V)