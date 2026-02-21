Las inferiores de Atlético Tucumán ya conocen su fixture en el certamen de la Liga Profesional

El futuro de Atlético Tucumán ya conoce su hoja de ruta para la nueva temporada. Tras el puntapié inicial de la Primera División, llega el turno de las divisiones inferiores, que este año contarán con la participación de 36 equipos: los 30 de la máxima categoría junto a seis equipos de la Primera Nacional. Quilmes, Ferro, Colón, Godoy Cruz, San Martín de San Juan y Atlético de Rafaela se sumarán al torneo. El certamen tendrá un formato de 35 jornadas a disputarse los días sábados, donde cada categoría —desde la Cuarta hasta la Novena— consagrará a su propio campeón por acumulación de puntos al finalizar el calendario.