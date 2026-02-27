La CD de Atlético negocia con un histórico entrenador del fútbol argentino
Desde Buenos Aires aseguran que el "Decano" acercó una propuesta formal y que el cuerpo técnico la evaluará en las próximas horas. Por otro lado, Fabbiani aseguró que no llegara a 25 de Mayo y Chile: "Están hablando con otro técnico".
Atlético Tucumán mantiene una búsqueda incesante para encontrar al reemplazo de Hugo Colace. La Comisión Directiva avanza en las negociaciones con distintos candidatos, intensificando los contactos con el objetivo de confirmar al nuevo cuerpo técnico lo antes posible.
La primera novedad de la jornada surgió con un sugestivo posteo de Cristian Fabbiani, quien previamente había manifestado su deseo de conducir al "Decano". Sin embargo, minutos después el propio "Ogro" se encargó de diluir las expectativas: "Están hablando con otro técnico", le confió a este medio, dándose prácticamente por fuera de la carrera.
Cerca del mediodía, el panorama sumó un nuevo nombre de peso. El periodista Germán García Grova, especialista en el mercado de pases, aseguró que la directiva de Atlético y Julio César Falcioni mantuvieron conversaciones avanzadas. Según esta versión, el club ya le habría acercado una propuesta formal que actualmente está siendo evaluada por el círculo íntimo del "Emperador".
Ante la consulta de LA GACETA, voceros de la CD prefirieron mantener la cautela y minimizaron la trascendencia del contacto: "Fue sólo una charla", aseguraron desde las oficinas de 25 de Mayo y Chile, intentando bajar la efervescencia que generó el nombre del experimentado DT en las redes sociales.
Más allá de las versiones cruzadas, lo cierto es que la dirigencia trabaja a contrarreloj. La meta prioritaria sigue firme: cerrar la contratación de forma inminente para que el nuevo entrenador pueda estar en el banco este martes frente a Racing, en el Monumental "José Fierro".