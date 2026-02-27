La CD de Atlético negocia con un histórico entrenador del fútbol argentino

La primera novedad de la jornada surgió con un sugestivo posteo de Cristian Fabbiani, quien previamente había manifestado su deseo de conducir al "Decano". Sin embargo, minutos después el propio "Ogro" se encargó de diluir las expectativas: "Están hablando con otro técnico", le confió a este medio, dándose prácticamente por fuera de la carrera.