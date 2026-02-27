Secciones
DeportesFútbol

La CD de Atlético negocia con un histórico entrenador del fútbol argentino

Desde Buenos Aires aseguran que el "Decano" acercó una propuesta formal y que el cuerpo técnico la evaluará en las próximas horas. Por otro lado, Fabbiani aseguró que no llegara a 25 de Mayo y Chile: "Están hablando con otro técnico".

NUEVA REUNIÓN. La comisión directiva de Atlético Tucumán mantuvo reuniones formales con un importante DT del fútbol argentino. NUEVA REUNIÓN. La comisión directiva de Atlético Tucumán mantuvo reuniones formales con un importante DT del fútbol argentino.
Hace 15 Min

Atlético Tucumán mantiene una búsqueda incesante para encontrar al reemplazo de Hugo Colace. La Comisión Directiva avanza en las negociaciones con distintos candidatos, intensificando los contactos con el objetivo de confirmar al nuevo cuerpo técnico lo antes posible.

La primera novedad de la jornada surgió con un sugestivo posteo de Cristian Fabbiani, quien previamente había manifestado su deseo de conducir al "Decano". Sin embargo, minutos después el propio "Ogro" se encargó de diluir las expectativas: "Están hablando con otro técnico", le confió a este medio, dándose prácticamente por fuera de la carrera.

Cerca del mediodía, el panorama sumó un nuevo nombre de peso. El periodista Germán García Grova, especialista en el mercado de pases, aseguró que la directiva de Atlético y Julio César Falcioni mantuvieron conversaciones avanzadas. Según esta versión, el club ya le habría acercado una propuesta formal que actualmente está siendo evaluada por el círculo íntimo del "Emperador".

Ante la consulta de LA GACETA, voceros de la CD prefirieron mantener la cautela y minimizaron la trascendencia del contacto: "Fue sólo una charla", aseguraron desde las oficinas de 25 de Mayo y Chile, intentando bajar la efervescencia que generó el nombre del experimentado DT en las redes sociales.

Más allá de las versiones cruzadas, lo cierto es que la dirigencia trabaja a contrarreloj. La meta prioritaria sigue firme: cerrar la contratación de forma inminente para que el nuevo entrenador pueda estar en el banco este martes frente a Racing, en el Monumental "José Fierro".

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La Municipalidad capitalina propone transformar El Bajo en un barrio como La Boca
1

La Municipalidad capitalina propone transformar El Bajo en un barrio como La Boca

Paritarias en Tucumán: la oferta del Poder Ejecutivo tuvo dispar aceptación de los gremios docentes
2

Paritarias en Tucumán: la oferta del Poder Ejecutivo tuvo dispar aceptación de los gremios docentes

El Gobierno dictó la conciliación obligatoria y el martes comienzan las clases en Tucumán
3

El Gobierno dictó la conciliación obligatoria y el martes comienzan las clases en Tucumán

De “M’hijo el dotor” a la tragedia educativa argentina: por qué sólo 10 de cada 100 chicos termina el secundario en tiempo y forma
4

De “M’hijo el dotor” a la tragedia educativa argentina: por qué sólo 10 de cada 100 chicos termina el secundario en tiempo y forma

Ley de Glaciares: dos a favor y uno en contra, así votaron los senadores tucumanos
5

Ley de Glaciares: dos a favor y uno en contra, así votaron los senadores tucumanos

Caso Érika: dos arrestos que complican aún más al “Militar” Sosa
6

Caso Érika: dos arrestos que complican aún más al “Militar” Sosa

Más Noticias
El Gobierno dictó la conciliación obligatoria y el martes comienzan las clases en Tucumán

El Gobierno dictó la conciliación obligatoria y el martes comienzan las clases en Tucumán

¿Se acerca al Decano? El enigmático posteo de un candidato a DT de Atlético Tucumán

¿Se acerca al "Decano"? El enigmático posteo de un candidato a DT de Atlético Tucumán

Copa Libertadores 2026: se confirmaron los cruces de la tercera fase y cuándo será el sorteo de grupos

Copa Libertadores 2026: se confirmaron los cruces de la tercera fase y cuándo será el sorteo de grupos

Se sortearon los octavos de final de la Champions League: así quedaron definidos todos los cruces

Se sortearon los octavos de final de la Champions League: así quedaron definidos todos los cruces

Ley de Glaciares: dos a favor y uno en contra, así votaron los senadores tucumanos

Ley de Glaciares: dos a favor y uno en contra, así votaron los senadores tucumanos

Caso Érika: dos arrestos que complican aún más al “Militar” Sosa

Caso Érika: dos arrestos que complican aún más al “Militar” Sosa

Paritarias en Tucumán: la oferta del Poder Ejecutivo tuvo dispar aceptación de los gremios docentes

Paritarias en Tucumán: la oferta del Poder Ejecutivo tuvo dispar aceptación de los gremios docentes

La Municipalidad capitalina propone transformar El Bajo en un barrio como La Boca

La Municipalidad capitalina propone transformar El Bajo en un barrio como La Boca

Comentarios