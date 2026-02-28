Fortuna de marzo: según el horóscopo, estos tres signos tendrán más suerte con el dinero

Llegó el fin de febrero, pero marzo ya golpea la puerta para renovar las energías de los signos. En días en que se produce la retrogradación de Mercurio, la astrología considera que habrá cambios no solo en la comunicación, sino también en el pensamiento lógico. Por esto, o por suerte, el horóscopo indica que habrá algunos signos que se verán más favorecidos que otros en lo que respecta al dinero.