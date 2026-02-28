Secciones
SociedadEstilo de vida

Fortuna de marzo: según el horóscopo, estos tres signos tendrán más suerte con el dinero

El tercer mes del año llegará con algunas buenas noticias inesperadas que inflarán los bolsillos de tres signos en particupar.

Será necesario tener en cuenta que Mercurio también tendrá su influencia en los signos, aunque algunos se vean relativamente más favorecidos. Será necesario tener en cuenta que Mercurio también tendrá su influencia en los signos, aunque algunos se vean relativamente más favorecidos. Foto: StarWalk
Hace 2 Hs

Llegó el fin de febrero, pero marzo ya golpea la puerta para renovar las energías de los signos. En días en que se produce la retrogradación de Mercurio, la astrología considera que habrá cambios no solo en la comunicación, sino también en el pensamiento lógico. Por esto, o por suerte, el horóscopo indica que habrá algunos signos que se verán más favorecidos que otros en lo que respecta al dinero.

Horóscopo chino: las fuertes advertencias signo por signo para el cierre del mes, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: las fuertes advertencias signo por signo para el cierre del mes, según Ludovica Squirru

Los astrólogos, por lo pronto, recomiendan revisar todo y pensar dos veces antes de actuar. Los contratos y documentos importantes no pueden ni deben firmarse a la ligera. Es que la energía de Mercurio en su retrogradación se percibe como una oportunidad para pararse a pensar antes de actuar precipitadamente por los impulsos.

Horóscopo: los signos con más suerte en las finanzas en marzo

Las predicciones de estos días indican que algunos astros se posicionarán de manera que tres signos del horóscopo sean los principales favorecidos. Pero habrá que cuidar la fortuna con el dinero, porque no será demasiado difícil que la suerte se vea alterada. Quienes logren conservarla, podrán pagar deudas e incluso recibir algún ingreso que no esperaban. Eso sí: deben estar atentos a las oportunidades.

Aries

El primer signo del horóscopo tiene campo para arriesgar en marzo. Los astros dicen que todo está de su lado, siempre que se trate de decisiones pensadas sabiamente. No es suficiente con tomar un impulso, sino que debe haber un plan que respalde el camino elegido. Quienes se dedican a manejar sus negocios o a las ventas podrán aplicar su audacia al día a día para ver cómo los resultados tienden a mejorar.

Sagitario

Es, tal vez, el signo en el que se puede ver un mayor crecimiento económico durante marzo. Pero no pasará nada ni habrá cambios positivos si las energías se concentran en un único medio. Por el contrario, según el horóscopo, será favorecedor abarcar diferentes negocios, inversiones y proyectos. Los estudios pueden jugar un papel fundamental en el acrecentamiento del patrimonio en el mes que se viene.

Escorpio

Este signo ingresará en un período en que sus finanzas se verán renovadas. Los ingresos provendrán de fuentes inesperadas. Puede que se trate de un avance tan sorprendente como la concreción de viejos planes, el cobro de deudas pendientes o quizás avances en papeleos patrimoniales relacionados con herencias o cuestiones legales.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Qué cosa debe resignar cada signo antes de marzo, según el horóscopo

Qué cosa debe resignar cada signo antes de marzo, según el horóscopo

Horoscopo chino 2026: cuáles serán los meses más favorables y los más difíciles de cada signo

Horoscopo chino 2026: cuáles serán los meses más favorables y los más difíciles de cada signo

Horóscopo semanal: cómo influirá Mercurio Retrógrado en tu signo

Horóscopo semanal: cómo influirá Mercurio Retrógrado en tu signo

Horóscopo chino: los signos que cerrarán febrero con grandes cambios, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos que cerrarán febrero con grandes cambios, según Ludovica Squirru

Quiénes podrían recibir la peor noticia amorosa en marzo de 2026, según el horóscopo chino

Quiénes podrían recibir la peor noticia amorosa en marzo de 2026, según el horóscopo chino

Lo más popular
Las 10 claves de la nueva reforma laboral: indemnizaciones, período de prueba y vacaciones
1

Las 10 claves de la nueva reforma laboral: indemnizaciones, período de prueba y vacaciones

Caso Érika Álvarez: habría más personas involucradas en el crimen
2

Caso Érika Álvarez: habría más personas involucradas en el crimen

Punto por punto, qué cambia con la nueva ley que baja la edad de imputabilidad a los 14 años
3

Punto por punto, qué cambia con la nueva ley que baja la edad de imputabilidad a los 14 años

En la casa de Raúl Medina sueñan con adoptar al bebé que él rescató cerca de la ruta 302
4

En la casa de Raúl Medina sueñan con adoptar al bebé que él rescató cerca de la ruta 302

Las dudas sobre el apellido de un gran héroe tucumano
5

Las dudas sobre el apellido de un gran héroe tucumano

El Senado convirtió en ley la reforma laboral y el régimen penal juvenil
6

El Senado convirtió en ley la reforma laboral y el régimen penal juvenil

Más Noticias
Las alertas meteorológicas por vientos y tormentas avanzarán hacia principios de la semana

Las alertas meteorológicas por vientos y tormentas avanzarán hacia principios de la semana

Punto por punto, qué cambia con la nueva ley que baja la edad de imputabilidad a los 14 años

Punto por punto, qué cambia con la nueva ley que baja la edad de imputabilidad a los 14 años

Las 10 claves de la nueva reforma laboral: indemnizaciones, período de prueba y vacaciones

Las 10 claves de la nueva reforma laboral: indemnizaciones, período de prueba y vacaciones

Caso Érika Álvarez: habría más personas involucradas en el crimen

Caso Érika Álvarez: habría más personas involucradas en el crimen

Las alertas meteorológicas no dan tregua: en qué regiones habrá tormentas intensas

Las alertas meteorológicas no dan tregua: en qué regiones habrá tormentas intensas

Tres provincias están bajo alerta amarilla: ¿cuándo llegará la tormenta?

Tres provincias están bajo alerta amarilla: ¿cuándo llegará la tormenta?

Con más de siete metros de largo, “La Baronesa” se convirtió en la pitón salvaje más grande del mundo

Con más de siete metros de largo, “La Baronesa” se convirtió en la pitón salvaje más grande del mundo

Está en Netflix y es adictiva: la película más cruda de José Coronado que es tendencia

Está en Netflix y es adictiva: la película más cruda de José Coronado que es tendencia

Comentarios