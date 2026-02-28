Fortuna de marzo: según el horóscopo, estos tres signos tendrán más suerte con el dinero

Llegó el fin de febrero, pero marzo ya golpea la puerta para renovar las energías de los signos. En días en que se produce la retrogradación de Mercurio, la astrología considera que habrá cambios no solo en la comunicación, sino también en el pensamiento lógico. Por esto, o por suerte, el horóscopo indica que habrá algunos signos que se verán más favorecidos que otros en lo que respecta al dinero.
Los astrólogos, por lo pronto, recomiendan revisar todo y pensar dos veces antes de actuar. Los contratos y documentos importantes no pueden ni deben firmarse a la ligera. Es que la energía de Mercurio en su retrogradación se percibe como una oportunidad para pararse a pensar antes de actuar precipitadamente por los impulsos.
Horóscopo: los signos con más suerte en las finanzas en marzo
Las predicciones de estos días indican que algunos astros se posicionarán de manera que tres signos del horóscopo sean los principales favorecidos. Pero habrá que cuidar la fortuna con el dinero, porque no será demasiado difícil que la suerte se vea alterada. Quienes logren conservarla, podrán pagar deudas e incluso recibir algún ingreso que no esperaban. Eso sí: deben estar atentos a las oportunidades.
Aries
El primer signo del horóscopo tiene campo para arriesgar en marzo. Los astros dicen que todo está de su lado, siempre que se trate de decisiones pensadas sabiamente. No es suficiente con tomar un impulso, sino que debe haber un plan que respalde el camino elegido. Quienes se dedican a manejar sus negocios o a las ventas podrán aplicar su audacia al día a día para ver cómo los resultados tienden a mejorar.
Sagitario
Es, tal vez, el signo en el que se puede ver un mayor crecimiento económico durante marzo. Pero no pasará nada ni habrá cambios positivos si las energías se concentran en un único medio. Por el contrario, según el horóscopo, será favorecedor abarcar diferentes negocios, inversiones y proyectos. Los estudios pueden jugar un papel fundamental en el acrecentamiento del patrimonio en el mes que se viene.
Escorpio
Este signo ingresará en un período en que sus finanzas se verán renovadas. Los ingresos provendrán de fuentes inesperadas. Puede que se trate de un avance tan sorprendente como la concreción de viejos planes, el cobro de deudas pendientes o quizás avances en papeleos patrimoniales relacionados con herencias o cuestiones legales.