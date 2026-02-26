Qué cosa debe resignar cada signo antes de marzo, según el horóscopo

Las etapas de la vida se anexan entre sí como si de ciclos se tratara y, en cada una de estas etapas, hay errores que dejan algunos aprendizajes. Entre ellos, destaca la necesidad de aprender a dejar ir algunas cosas que actúan como cargas. Es habitual que las personas se nieguen a resignar vínculos, contactos, comportamientos o tradiciones arraigadas. Pero el horóscopo sostiene que hay cosas que se deben abandonar antes del inicio de marzo.