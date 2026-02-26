Qué cosa debe resignar cada signo antes de marzo, según el horóscopo

Las etapas de la vida se anexan entre sí como si de ciclos se tratara y, en cada una de estas etapas, hay errores que dejan algunos aprendizajes. Entre ellos, destaca la necesidad de aprender a dejar ir algunas cosas que actúan como cargas. Es habitual que las personas se nieguen a resignar vínculos, contactos, comportamientos o tradiciones arraigadas. Pero el horóscopo sostiene que hay cosas que se deben abandonar antes del inicio de marzo.
Según indica la astrología, las personas se ven influenciadas por los movimientos de los cuerpos celestes minuto a minuto. Las energías cambian y, por ende, lo hacen las personas con sus comportamientos. Pero cada uno se verá afectado de una forma diferente según su fecha de nacimiento. Por lo tanto, cada signo tendrá algo diferente que en estos días esté significando un peso extra e innecesario de cargar.
Horóscopo: ¿Qué debe soltar cada signo antes de que empiece marzo?
Aries. Antes de la llegada del tercer mes del año, Aries necesita hacer una pausa en sus malos hábitos. La impulsividad debe frenar para dar lugar a la toma de mejores decisiones.
Tauro. Los nacidos bajo el signo del toro tienen que salir de sus espacios y hábitos de confort, dejando atrás la comodidad de la que buscan rodearse. Esto les permitirá crecer y tener nuevas experiencias.
Géminis. Es momento de enfocarse. Queda menos de una semana para empezar a poner en práctica la atención y dejar de lado la dispersión tan característica de esta etapa.
Cáncer. Las personas de Cáncer tuvieron una tendencia marcada a hacerse responsables de cosas que no les corresponden. En estos días, deberán soltar las cargas emocionales que no le competen.
Leo. Aunque la mirada del otro puede resultar importante en momentos, Leo debe abandonar la necesidad de tener constantemente aprobación de personas ajenas que no están tan involucradas con su historia.
Virgo. El perfeccionismo puede funcionar en ocasiones o ser una condena en otras, según cómo se lo mire. Virgo debe aprender a soltar la intensa autoexigencia que practica antes de que termine febrero.
Libra. El signo de la balanza deberá encontrar un equilibrio que le es propio para aprender a elegir sabiamente y avanzar en su vida. Lo que debe soltar es su mal hábito de ser indeciso.
Escorpio. Los nacidos entre fines de octubre y principios de noviembre deben abandonar su característica necesidad de venganza y el resentimiento silencioso. Deben dejar ir las emociones negativas.
Sagitario. Es momento de que Sagitario se enfrente a las incomodidades y deje de huir ante lo que le representa un desafío o una salida de sus áreas más conocidas.
Capricornio. Quedan solo unos días para que los nacidos bajo el signo de la cabra suelten el complejo de superhéroe. No siempre es necesario hacerse cargo de todo y nadie tiene la capacidad de resolver cada problema que surge.
Acuario. Aunque tener sentimientos sinceros y profundos habla de una gran lealtad, es necesario medir su alcance y soltar el apego emocional y la dependencia excesiva del otro.
Piscis. El último signo del zodíaco tiende a ser muy imaginativo y desarrollar altas expectativas. Es crucial dejar atrás esa necesidad de idealizar a las personas con conceptos que suelen no coincidir con la realidad.