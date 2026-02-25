Quiénes podrían recibir la peor noticia amorosa en marzo de 2026, según el horóscopo chino

Durante marzo de 2026, los nacidos bajo el signo de la Rata podrían experimentar choques emocionales debido a lo que la astrología china denomina "castigo". Esta interacción específica entre la rama del mes y la del signo genera un escenario de fricción en la comunicación y sentimientos de frustración en el ámbito amoroso. La sensibilidad se agudiza bajo este tránsito, provocando que los individuos se sientan malinterpretados en temas del corazón y enfrenten dificultades para conectar con sus vínculos afectivos de manera fluida.