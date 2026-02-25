Horóscopo chino: los signos que cerrarán febrero con grandes cambios, según Ludovica Squirru

Animado por el “soplo” de un cierre, el Tigre atraviesa el tramo final del mes con determinación y coraje. Es por ello que la pitonisa señaló que es el momento ideal para tomar determinaciones que se estaban postergando. Con la fuerza impetuosa de estos tiempos, este signo podrá marcar su camino sin tantos miedos. Cambios laborales, inicios y decisiones sentimentales le esperan del otro lado. Lo que antes generaba dudas ahora encuentra una dirección clara. El Tigre concluye febrero con potencia y con la sensación de que recupera el control.