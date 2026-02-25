Horóscopo chino: los signos que cerrarán febrero con grandes cambios, según Ludovica Squirru

La energía de la expansión y el dinamismo rige los últimos días de febrero. La reconocida astróloga Ludovica Squirru señaló que la semana final de este mes estará marcada por traslaciones radicales que tendrán influencia en algunos animales en particular. Será momento para ciertos integrantes del zodíaco oriental de tomar las riendas y avanzar en aquello en lo que se sentían estancados, impulsados por el movimiento de los astros. Tampoco habrá que desanimarse, ya que con el cierre, las oportunidades inesperadas comienzan a tomar forma.
El horóscopo chino tiene preparado grandes pronósticos para algunos regentes de la astrología oriental. Aunque cada signo está atravesando procesos distintos, la vibración que rige sobre las jornadas finales de este periodo puede alinear su situación, y el avance es evidente. Es allí donde se hallarán ciertas figuras del horóscopo asiático que encontrarán mayor claridad en sus decisiones, elecciones más firmes y nuevas posibilidades impensadas.
Los signos que tendrán un cierre a su favor
Tigre
Animado por el “soplo” de un cierre, el Tigre atraviesa el tramo final del mes con determinación y coraje. Es por ello que la pitonisa señaló que es el momento ideal para tomar determinaciones que se estaban postergando. Con la fuerza impetuosa de estos tiempos, este signo podrá marcar su camino sin tantos miedos. Cambios laborales, inicios y decisiones sentimentales le esperan del otro lado. Lo que antes generaba dudas ahora encuentra una dirección clara. El Tigre concluye febrero con potencia y con la sensación de que recupera el control.
Rata
La Rata se mantiene más cautelosa y dentro de las estructuras, pero no por ello menos favorecida. En su porvenir se encontrará con noticias favorables, especialmente en el ámbito profesional y financiero. Con su inteligencia estratégica y su intuición, será capaz de detectar oportunidades que otros omitieron sin mayor atención. El cierre de mes para este signo también será de crecimiento, aunque uno más estable y menos arriesgado.
Búfalo
En el caso del Búfalo, el Horóscopo Chino habla de estabilidad y consolidación. Después de semanas de esfuerzo silencioso, comienzan a verse resultados concretos. No se trata de movimientos impulsivos, sino de avances firmes y sostenidos. Este signo termina febrero con seguridad, fortaleciendo su economía o afirmando vínculos importantes. La paciencia, característica del Búfalo, empieza a rendir frutos.