Horóscopo semanal: cómo influirá Mercurio Retrógrado en tu signo

La semana del domingo 22 de febrero al domingo 1 de marzo presenta un panorama astrológico dinámico, marcado por el inicio de la retrogradación de Mercurio. El martes 24, el Cuarto creciente en Géminis sugiere la necesidad de diversificar enfoques para destrabar proyectos vinculados al eclipse anterior. Y el jueves, el planeta inició su retroceso de tres semanas por el signo de Piscis, lo cual invita a una revisión profunda de decisiones previas, diálogos pendientes y asuntos emocionales que parecían concluidos.
Durante el viernes, la tensión entre Marte y Urano mediante una cuadratura detonará posibles movimientos imprevistos y reacciones cargadas de impulsividad. Sin embargo, el fin de semana trae un alivio gracias a la conjunción entre Mercurio y Venus, aspecto que suavizó el tono de las interacciones. Este evento facilitará el surgimiento de conversaciones necesarias desde una perspectiva más empática y renovada, cerrando el periodo con una nota de entendimiento.
Horóscopo semanal: las predicciones para cada signo
ARIES
El lunes arrancará con movimientos inesperados en el sector económico que exigirán una reacción distinta ante la unión de la Luna con Urano en Tauro, mientras que el jueves Mercurio comenzará su retrogradación en Piscis afectando tu casa 12 y reabriendo recuerdos o situaciones pendientes de cierre. Este tránsito invitará a entender qué necesitarás soltar sin caer en prisas innecesarias, especialmente el viernes cuando la tensión entre Marte y Urano sacudirá el eje de los proyectos grupales y el dinero, demandando cautela ante decisiones impulsivas. Finalmente, el fin de semana traerá alivio con la conjunción entre Mercurio y Venus que facilitará expresar sentimientos guardados, permitiendo que el domingo recuperes la confianza y las ganas de mostrarte sin filtros bajo la Luna en Leo.
TAURO
La Luna en tu signo se unirá a Urano el lunes y provocará una movilización interna que te obligará a abandonar la comodidad, coincidiendo con el inicio del retroceso de Mercurio en Piscis el jueves, lo cual pondrá bajo revisión tus amistades y proyectos grupales por las próximas tres semanas. El viernes, la cuadratura entre Marte y Urano sacudirá tu eje profesional y personal, sugiriendo especial cuidado en la forma de responder ante las exigencias del entorno laboral. Para el sábado, la conjunción entre Mercurio y Venus, tu regente, propiciará el escenario ideal para encarar conversaciones pendientes desde un lugar amoroso, cerrando el domingo con el foco en el hogar y la estabilidad emocional para recuperar el equilibrio con los tuyos.
GÉMINIS
La paciencia se volverá fundamental el lunes ante la aparición de imprevistos, dando paso a un martes y miércoles de ajustes en tus hábitos de autocuidado bajo la influencia de la Luna en tu signo. El jueves, Mercurio iniciará su primera retrogradación del año en tu casa 10, transformando las dudas en temas profesionales y de imagen pública en una oportunidad para revisar tu rumbo actual y ajustar aquello que parecerá definido. La tensión del viernes entre Marte y Urano traerá consigo posibles reacciones impulsivas ante noticias inesperadas, por lo que medir las palabras resultará vital antes de llegar al sábado, cuando la unión de tu regente con Venus facilitará una charla importante para expresar tus pensamientos con total claridad.
CÁNCER
El martes llegará el Cuarto creciente en Géminis con una invitación a bajar el ritmo y conectar con tu fuerza interior, mientras que el jueves Mercurio iniciará su retroceso en Piscis abriendo un periodo de revisión para tus planes de viaje y estudios hasta el 20 de marzo. Este clima astral sugerirá postergar decisiones legales definitivas para obtener mayor claridad, aunque la unión de la Luna con Júpiter ese mismo jueves te devolverá el entusiasmo y la confianza personal. El viernes, la cuadratura entre Marte y Urano sacudirá tu mundo social exigiendo una selección consciente de dónde pondrás tu energía, permitiendo que el sábado y domingo el foco pase a los acercamientos sinceros y a la organización de tus finanzas para recuperar la tranquilidad.
LEO
El lunes, la Luna en Tauro activará tu zona profesional y traerá movimientos imprevistos en el trabajo que requerirán calma antes de cualquier reacción, seguidos por un martes de apoyo en amistades para superar obstáculos. El jueves, Mercurio comenzará su fase retrógrada en Piscis impactando tu casa 8, lo cual forzará la revisión de acuerdos económicos compartidos y conversaciones íntimas inconclusas en un contexto de alta tensión el viernes por la cuadratura entre Marte y Urano. Afortunadamente, la unión entre Mercurio y Venus el sábado suavizará el clima astral facilitando diálogos armónicos, permitiendo que el domingo, con la Luna en tu signo, recuperes el protagonismo y la seguridad para mostrar tus sentimientos sin rodeos.
VIRGO
La semana comenzará con energía favorable para organizar una escapada el lunes, seguida por un martes donde el Cuarto creciente en Géminis te empujará a avanzar en metas profesionales pendientes. El jueves, Mercurio iniciará su retrogradación en Piscis señalando el momento de revisar vínculos y acuerdos de pareja, transformando el posible regreso de alguien del pasado en una oportunidad para evaluar tu crecimiento personal. Ante la cuadratura entre Marte y Urano el viernes, evitarás las respuestas reactivas frente a cambios de planes inesperados, lo cual permitirá que el sábado la unión de tu regente con Venus favorezca un diálogo empático y que el domingo puedas descansar conectando plenamente con tu intuición.
LIBRA
El martes, el Cuarto creciente activará tu zona de expansión y te pedirá acciones concretas sin tantas dudas, mientras que el jueves Mercurio iniciará su camino retrógrado en tu casa 6 para identificar qué rutinas laborales necesitarán modificaciones urgentes. Durante este proceso, el viernes presentará tensiones económicas compartidas debido al aspecto entre Marte y Urano, exigiendo que no respondas desde la impulsividad para mantener el equilibrio. El sábado, la conjunción entre Mercurio y Venus, tu regente, favorecerá un intercambio que ayudará a ordenar asuntos enredados, cerrando la semana el domingo con un plan social bajo la Luna en Leo que despejará tu cabeza y renovará tu energía.
ESCORPIO
El martes llegará el Cuarto creciente en Géminis e impulsará el avance en temas económicos o emocionales que enfrentarás con determinación, justo antes de que el jueves Mercurio comience su retroceso para revisar asuntos de amor y proyectos personales. La cuadratura entre Marte y Urano el viernes elevará la tensión en la pareja y despertará deseos de cambios drásticos, lo cual requerirá una respiración profunda para decidir con total conciencia. Gracias a esa cautela, la unión entre Mercurio y Venus el sábado abrirá la puerta para resolver malentendidos afectivos, permitiendo que el domingo te muestres con seguridad y liderazgo en el ámbito profesional bajo la influencia de la Luna en Leo.
SAGITARIO
El martes, el Cuarto creciente activará tu zona de pareja demandando atención inmediata, mientras que el jueves el inicio de la retrogradación de Mercurio traerá a la mesa conversaciones pendientes sobre el hogar y la familia. La jornada del viernes presentará alteraciones en la agenda laboral por la tensión entre Marte y Urano, aunque la confianza otorgada por la Luna y Júpiter te permitirá superar los obstáculos con solvencia. El sábado aprovecharás la buena energía de la conjunción entre Mercurio y Venus para aclarar malentendidos domésticos, concluyendo la semana el domingo con actividades al aire libre que conectarán con tu entusiasmo natural y renovarán tu espíritu.
CAPRICORNIO
Al inicio de la semana, el Cuarto creciente activará la resolución práctica de tareas de organización laboral postergadas, dando paso a un jueves donde Mercurio comenzará a retrogradar en tu casa 3 para priorizar la intuición sobre la comunicación racional. Este tránsito exigirá revisar minuciosamente firmas y promesas antes del viernes, cuando la tensión entre Marte y Urano sacudirá proyectos creativos o temas con hijos y te obligará a reaccionar de forma novedosa. El sábado, la conjunción entre Mercurio y Venus favorecerá una charla que pondrá orden en asuntos pendientes con hermanos, finalizando el domingo con la Luna en Leo para organizar tus números y finanzas personales con eficacia.
ACUARIO
El martes, el Cuarto creciente en Géminis te empujará a avanzar en proyectos personales y afectivos alineados con tu corazón, antes de que el jueves Mercurio inicie su retrogradación para poner la lupa sobre tu economía y valoración propia. El viernes, la cuadratura entre Marte y Urano, tu regente, generará alta tensión familiar pero también la posibilidad de realizar cambios radicales si evitas reaccionar en caliente ante los imprevistos. El sábado se presentará como el día ideal para trabajar en tu autoestima y agradecer los logros alcanzados, cerrando la semana el domingo con un vínculo que tomará protagonismo y te mostrará con quién valdrá la pena seguir construyendo a futuro.
PISCIS
El martes aprovecharás para avanzar en temas familiares postergados que requerirán acción, justo antes de que el jueves Mercurio comience a retrogradar en tu signo para revisar decisiones personales y tu forma de comunicarte. Este proceso de ajuste en promesas o imagen personal transitará por la tensión entre Marte y Urano el viernes, lo cual exigirá un cuidado extra en traslados para evitar posibles accidentes o descuidos. Lo mejor llegará el sábado, cuando la conjunción de Mercurio y Venus te dé la oportunidad de aclarar confusiones y hablar desde un lugar auténtico, permitiendo que el domingo te enfoques exclusivamente en cuidar tu energía y tu cuerpo tras una semana intensa.