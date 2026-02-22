Horóscopo semanal: cómo influirá Mercurio Retrógrado en tu signo

La Luna en tu signo se unirá a Urano el lunes y provocará una movilización interna que te obligará a abandonar la comodidad, coincidiendo con el inicio del retroceso de Mercurio en Piscis el jueves, lo cual pondrá bajo revisión tus amistades y proyectos grupales por las próximas tres semanas. El viernes, la cuadratura entre Marte y Urano sacudirá tu eje profesional y personal, sugiriendo especial cuidado en la forma de responder ante las exigencias del entorno laboral. Para el sábado, la conjunción entre Mercurio y Venus, tu regente, propiciará el escenario ideal para encarar conversaciones pendientes desde un lugar amoroso, cerrando el domingo con el foco en el hogar y la estabilidad emocional para recuperar el equilibrio con los tuyos.