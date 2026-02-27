Horóscopo chino: las fuertes advertencias signo por signo para el cierre del mes, según Ludovica Squirru

Los signos que deberán cuidarse y los más beneficiados

Habrá algunos signos más beneficiados que otros. Para el Tigre, los vientos no estarán tan a favor. Dicho animal se enfrenta al Mono, y sus energías chocan, por lo que Squirru advierte una jornada de posibles roces o imprevistos. Para quienes están en sintonía, la lista de concordias y afinidades es generosa. La Rata, el Búfalo, el Dragón, el Gallo y el propio Mono encontrarán que las puertas se abren con mayor facilidad. Es un momento ideal para aprovechar el Ki diario 6, una vibración que empuja a concretar tareas con autoridad y precisión.