Horóscopo chino: las fuertes advertencias signo por signo para el cierre del mes, según Ludovica Squirru

La reconocida astróloga señaló que en este tiempo es fundamnetal concentrarse en la transformación personal.

Ludovica Squirru dio sus indicaciones para el penúltimo día del mes. (Imagen Web) Ludovica Squirru dio sus indicaciones para el penúltimo día del mes. (Imagen Web)
Hace 2 Hs

El penúltimo día del mes permite rectificar el rumbo incluso si pareciera que ya no hay tiempo. Esta jornada, el horóscopo chino de la mano de la reconocida pitonisa, Ludovica Squirru, advierte que la preparación es fundamental para un nuevo ciclo lleno de posibilidades. La oportunidad que brinda la energía de los astros permite a los animales del zodíaco purificarse y arreglar su corazón para los nuevos tiempos.

La astróloga señaló que todo este septenario, que para muchos fue una montaña rusa, fue una preparación para un cierre de semana marcado por la renovación. La fuerza del Agua yang que rige este viernes nos hace tomar acción. Si las instancias anteriores se trataban de poner atención en el hogar y los compromisos legales, este momento se basa en concentrarse en el bienestar integral y en el altruismo.

En su parte diario sobre la influencia de los astros en los signos de la rueda zodiacal, Squirru señaló que este día está regido por el Mono y la energía del Agua Yang, una combinación sumamente dinámica donde se mezclan la astucia del regente y la fuerza imparable de un océano. Como el simio, será fundamental moverse con inteligencia y audacia para transformarse.

Los signos que deberán cuidarse y los más beneficiados

Habrá algunos signos más beneficiados que otros. Para el Tigre, los vientos no estarán tan a favor. Dicho animal se enfrenta al Mono, y sus energías chocan, por lo que Squirru advierte una jornada de posibles roces o imprevistos. Para quienes están en sintonía, la lista de concordias y afinidades es generosa. La Rata, el Búfalo, el Dragón, el Gallo y el propio Mono encontrarán que las puertas se abren con mayor facilidad. Es un momento ideal para aprovechar el Ki diario 6, una vibración que empuja a concretar tareas con autoridad y precisión.

Las recomendaciones de Squirru para este día

Squirru señaló que esta fecha es diferente a las demás. La potencia astral no debe reservarse para el ámbito privado, sino acercarse al contacto social profundo. Hoy es un momento para hacer labor comunitaria y también relajarse en el spa o balneario. Esta es una invitación directa a reconectar con el cuerpo y la solidaridad, aprovechando la fluidez del elemento agua.

"Bueno para limpiar la casa, cortarse el pelo, demoler", señala Ludovica Squirru en su guía. Esta sugerencia de "demoler" y "limpiar" refuerza la idea de soltar lo viejo para dejar espacio a lo nuevo. Tras una etapa de cuidados técnicos en el hogar, el viernes nos permite enfocarnos en nuestra propia imagen y en la energía que circula en nuestros espacios personales.

