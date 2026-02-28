Incidentes y detenidos en protestas contra la reforma laboral

Durante la mañana, horas antes de que el Senado comience a debatir la aprobación de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional, se registraron incidentes en la avenida 9 de Julio y en los alrededores del Congreso de la Nación. Como saldo de los enfrentamientos hubo cuatro detenidos y tres heridos.
El corte en la Ciudad de Buenos Aires comenzó cerca de las 7 a la altura de la avenida Corrientes, con la participación de unas 200 personas, en su mayoría integrantes de organizaciones de izquierda. Entre los referentes al frente de la columna se encontraban los diputados Nicolás del Caño y Myriam Bregman, según informó Clarín.
En declaraciones a C5N, Del Caño cuestionó el accionar policial. “Me golpearon, me tiraron gas a mí, queremos que se pueda realizar la protesta sin represión”, sostuvo. Por su parte, Bregman afirmó: “Están sacados los policías, violentos, la protesta es más que legítima”. Las columnas -integradas por organizaciones de izquierda y sindicatos- avanzaron luego hacia la avenida de Mayo y se dirigieron al Congreso para sumarse a la principal manifestación contra la votación de la reforma laboral.
La protesta fue convocada por el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), que reúne a gremios del transporte, estatales y movimientos sociales en rechazo al proyecto. En un comunicado, el espacio señaló que la movilización buscaba impedir que la reforma laboral “salga del Congreso” y cuestionó la falta de convocatoria a un paro por parte de la Confederación General del Trabajo (CGT).
Operativo de seguridad
En paralelo, el Gobierno desplegó un amplio operativo de seguridad con la participación de al menos 2.000 efectivos de la Policía Federal Argentina y de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. También intervinieron brigadas de Infantería y unidades motorizadas, camiones hidrantes, ambulancias del SAME, bomberos y grupos especiales, que actuaron durante los enfrentamientos con los manifestantes.
Tras los incidentes registrados en la zona del Obelisco, la Policía de la Ciudad detuvo a cuatro personas. Tres de ellas fueron acusadas de agredir a efectivos policiales, mientras que la restante fue aprehendida por resistencia a la autoridad.
Con el correr de la tarde, las protestas se trasladaron hacia las inmediaciones del Congreso, donde manifestantes incendiaron una de las vallas instaladas por las fuerzas de seguridad.