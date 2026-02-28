Incidentes y detenidos en protestas contra la reforma laboral

En declaraciones a C5N, Del Caño cuestionó el accionar policial. “Me golpearon, me tiraron gas a mí, queremos que se pueda realizar la protesta sin represión”, sostuvo. Por su parte, Bregman afirmó: “Están sacados los policías, violentos, la protesta es más que legítima”. Las columnas -integradas por organizaciones de izquierda y sindicatos- avanzaron luego hacia la avenida de Mayo y se dirigieron al Congreso para sumarse a la principal manifestación contra la votación de la reforma laboral.