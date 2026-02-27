El Senado dio luz verde a la reforma de la Ley de Glaciares

Hoy, el Senado de la Nación celebrará su tercera y última sesión de la semana, en la que debatirá el Régimen Penal Juvenil -que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados- y la reforma laboral. Este último proyecto, aunque ya fue tratado en la Cámara Alta, deberá volver al recinto tras la eliminación en Diputados del artículo 44, referido a las licencias por enfermedad. En una breve entrevista, la vicepresidenta Victoria Villarruel advirtió que a los legisladores les espera una “jornada muy larga”.