El Senado dio luz verde a la reforma de la Ley de Glaciares

El proyecto ahora será tratado en Diputados. Incidentes y protestas en las afueras del Congreso.

SENADO. Con 40 votos afirmativos, el oficialismo logró media sanción y cerró la segunda jornada de debate. SENADO. Con 40 votos afirmativos, el oficialismo logró media sanción y cerró la segunda jornada de debate.
Hace 1 Hs

Con 40 votos a favor, 31 en contra y una abstención, el Senado de la Nación aprobó anoche el proyecto impulsado por el oficialismo para reformar la Ley de Glaciares, con el respaldo clave de legisladores de provincias con fuerte actividad minera. La votación incluyó los primeros cinco artículos de la modificación, entre ellos cambios incorporados por el Gobierno a último momento que habían sido cuestionados por la oposición.

En el tratamiento en general, las senadoras Beatriz Ávila (Independencia) y Sandra Mendoza (Convicción Federal) votaron a favor, mientras que el senador Juan Manzur (Justicialismo) se pronunció en contra. La iniciativa será girada ahora a la Cámara de Diputados para su ratificación.

La propuesta busca modificar la ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares y del Ambiente Periglacial con el objetivo de redefinir el alcance de las zonas protegidas, de modo de habilitar la explotación económica en determinadas áreas periglaciares actualmente vedadas para actividades extractivas e industriales.

El texto introduce una precisión sobre las “formas periglaciares” y plantea distinguir entre aquellas que cumplen funciones de “reservas estratégicas de recursos hídricos y proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas” y aquellas que no necesariamente tienen esa finalidad y podrían destinarse a usos económicos.

De este modo, solo las formaciones con función hídrica comprobable quedarían excluidas de la explotación, a diferencia del esquema vigente desde 2010, que protege tanto los glaciares visibles como las formaciones periglaciares compuestas por suelos congelados de agua dulce, roca y sedimentos.

Incidentes

Horas antes del inicio del debate en el recinto se registraron incidentes en las afueras del Congreso. Más de 10 activistas de Greenpeace Argentina fueron detenidos tras saltar las rejas del Palacio con el objetivo de alterar el desarrollo de la sesión. Además, un camarógrafo del canal A24 fue reprimido por fuerzas de seguridad mientras intentaba registrar el uso de gas pimienta por parte de la policía.

Patricia Bullrich celebró la reforma a la Ley de Glaciares: "La historia nos golpea la puerta"

Patricia Bullrich celebró la reforma a la Ley de Glaciares: “La historia nos golpea la puerta”

Desde la organización señalaron que los manifestantes realizaban “una acción directa y pacífica” en las escalinatas del Congreso. Sentados en inodoros, desplegaron un cartel con la consigna “Senadores, no se caguen en el agua”, para advertir sobre la gravedad de la reforma debatida.

“Nos hubiera encantado poder estar lo máximo posible para poder llegar a la sesión y que los senadores vean ese mensaje, que lo entiendan, pero entendemos que les va a llegar igual. El operativo que desplegaron es extremadamente desmedido y están logrando que todo el mundo esté hablando de esto”, sostuvo la activista Agostina Rossi Serra en diálogo con Clarín. Además, remarcó: “Esta reforma no puede avanzar. Lo que está en juego es el agua de todos”.

El festejo de Milei: “3-0”

El presidente Javier Milei celebró en su cuenta de X el resultado de las tres votaciones realizadas ayer en el Senado. El oficialismo logró la aprobación definitiva del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, confirmó la designación de Fernando Iglesias como embajador en Bélgica y consiguió la media sanción de la reforma a la Ley de Glaciares.

La oposición estalló por cambios de último minuto en la reforma de la Ley de Glaciares

La oposición estalló por cambios de último minuto en la reforma de la Ley de Glaciares

El tratamiento del pliego del ex diputado como representante argentino ante Bélgica y la Unión Europea fue el primer punto de la sesión, poco antes del mediodía, y obtuvo 38 votos afirmativos, 31 negativos y una abstención.

Hoy, el Senado de la Nación celebrará su tercera y última sesión de la semana, en la que debatirá el Régimen Penal Juvenil -que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados- y la reforma laboral. Este último proyecto, aunque ya fue tratado en la Cámara Alta, deberá volver al recinto tras la eliminación en Diputados del artículo 44, referido a las licencias por enfermedad. En una breve entrevista, la vicepresidenta Victoria Villarruel advirtió que a los legisladores les espera una “jornada muy larga”.

Temas Beatriz AvilaHonorable Senado de la Nación ArgentinaJuan ManzurSandra MendozaJavier MileiVictoria Villarruel
