Patricia Bullrich celebró la reforma a la Ley de Glaciares: “La historia nos golpea la puerta”

El último discurso estuvo a cargo de la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, quien pidió terminar con la “falsa dicotomía” entre protección del medio ambiente y creación de trabajo y producción.
“Terminemos con la falsa elección. No es agua o trabajo”, enfatizó, y señaló que “no se toca la columna vertebral de la ley” ya que los glaciares siguen siendo considerados bienes de interés público y reservas estratégicas de recursos hídricos con total protección.
“Esa confusión ha paralizado una cantidad importantísima de inversiones”, lamentó la ex ministra de Seguridad, que dijo que a partir de una mejor delimitación de las zonas que no contienen reservas hídricas se van a poder atraer proyectos de inversión que generarán trabajo y producción local.
“La historia no está golpeando la puerta. No dejemos pasar esta oportunidad”, exhortó antes de que se procediera a la votación.
“El verdadero ambientalismo del siglo XXI no es un ambientalismo que prohíba. Es un ambientalismo que tenga tecnologia, controles, transparencia y previsibilidad. Es un ambientalismo responsable, no el ambientalismo extremo que lo único que hace es impedir todo”, diferenció Bullrich.
“El control es intrínseco del capitalismo porque necesita seguriad jurídica”, esgrimió.