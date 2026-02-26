Secciones
Patricia Bullrich celebró la reforma a la Ley de Glaciares: “La historia nos golpea la puerta”

La jefa del bloque de senadores de LLA destacó la sanción de la iniciativa del gobierno.

Patricia Bullrich, en una entrevista en LN+ Patricia Bullrich, en una entrevista en LN+
Hace 30 Min

El último discurso estuvo a cargo de la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, quien pidió terminar con la “falsa dicotomía” entre protección del medio ambiente y creación de trabajo y producción.

“Terminemos con la falsa elección. No es agua o trabajo”, enfatizó, y señaló que “no se toca la columna vertebral de la ley” ya que los glaciares siguen siendo considerados bienes de interés público y reservas estratégicas de recursos hídricos con total protección.

“Esa confusión ha paralizado una cantidad importantísima de inversiones”, lamentó la ex ministra de Seguridad, que dijo que a partir de una mejor delimitación de las zonas que no contienen reservas hídricas se van a poder atraer proyectos de inversión que generarán trabajo y producción local.

“La historia no está golpeando la puerta. No dejemos pasar esta oportunidad”, exhortó antes de que se procediera a la votación.

“El verdadero ambientalismo del siglo XXI no es un ambientalismo que prohíba. Es un ambientalismo que tenga tecnologia, controles, transparencia y previsibilidad. Es un ambientalismo responsable, no el ambientalismo extremo que lo único que hace es impedir todo”, diferenció Bullrich.

“El control es intrínseco del capitalismo porque necesita seguriad jurídica”, esgrimió.

