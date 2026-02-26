La oposición estalló por cambios de último minuto en la reforma de la Ley de Glaciares

La oposición reaccionó en pleno recinto al denunciar que el oficialismo introdujo modificaciones a la reforma de la Ley de Glaciares que reveló en pleno debate a través de un papel que distribuyeron. Legisladores cuestionaron la falta de transparencia y advirtieron que se pretendía votar un texto que nadie conocía, repitiendo el método aplicado en la ley laboral.
Se sabía desde diciembre pasado, luego de que velozmente se firmara el dictamen de la reforma a la Ley de Glaciares, que el mismo tendría modificaciones que se conocerían en el recinto el día del debate. Tal vez antes, como sucedió con la reforma laboral, pero como poco se habló de esta cuestión durante todo este tiempo, todo hacía de prever que los eventuales cambios se conocieran sobre la marcha. Y así sucedió.
Fue a las 15.32, según detalló en su intervención en el recinto el puntano Fernando Salino. Pero previamente a su intervención, fue el pampeano Daniel Bensusan el que estalló por ese tema. Lo hizo cuando le tocaba intervenir, inmediatamente después de las palabras de los miembros informantes, Edith Terenzi y Agustín Coto. “Nos dejaron un papel impreso en cada una de las bancas. ¿Qué sería esto?”, le preguntó a este último, muy enojado, mientras hacía flamear un papel en su mano derecha.
“Lo que distribuyó Parlamentaria, del dictamen, del orden del día original, vamos a introducir modificaciones… Son las propuestas de modificación, cuando se tenga que hacer en la votación en particular”, explicó el fueguino libertario, ante lo que su colega pampeano estalló: “¿Y qué vamos a hablar entonces? Porque no sabemos cuáles son las modificaciones. Otra vez lo mismo que con la ley laboral... ¿De dónde corno salió esto? ¿De la comisión? ¿Para qué corno están las comisiones? ¡Esto es un papel impreso que nos trajeron hace 5 minutos!”, lanzó.
“Otra vez lo mismo”, continuó. “Ya les pasó con el artículo 44 de la ley laboral… Y después a los que acompañan les dicen: ‘Los estuvimos entreteniendo con una cosa para aprobar otra’”, señaló.
Bensusan continuó, visiblemente indignado: “Una vergüenza, de vuelta... ¿De qué vamos a discutir, si no sabemos? Para eso están los miembros informantes, que nos expliquen las modificaciones que introdujeron, si es que hay, porque no las sabemos. Estamos tratando un dictamen que se firmó en comisión, no un papelito que nos dejaron impreso en las bancas. ¡Esto es joda!”.
El legislador del bloque Justicialista deslizó que “podemos llegar a decir cosas que después digan: ‘No, la verdad que modificamos los artículos’. Se hizo muy el gracioso el miembro informante y no explicó nada de las modificaciones que quieren introducir. ¿Y van a votar nuevamente un texto sin leerlo? O por lo menos sin discutirlo delante de la sociedad. ¿Dónde los discutieron, en una oficina? ¿Qué les dieron a los que lo discutieron? Estamos cambiando una de las leyes más importantes que cuidan el ambiente en la República Argentina entre gallos y medianoche. Díganme por lo menos cuáles son los articulos que cambiaron, y los podemos discutir…”.
“Me da vergüenza que la ciudadanía argentina nos esté viendo y más vergüenza me va a dar cuando voten algo que no saben lo que están votando”, concluyó.
Habló a continuación el senador Salino, que mandó al oficialismo a leer el reglamento, por cuanto “el dictamen es el final” del recorrido de un proyecto que llega al recinto, y les pidió tenerlo en cuenta al menos “a futuro”. Agregó que “todo esto que hicieron después, lo tienen que hacer antes del dictamen. Dijo la senadora (Terenzi) ‘teníamos poco tiempo’. ¿Por qué tenían poco tiempo? Lo recibieron el 15 de diciembre y el 18 tenían dictamen… Y después vienen acá, a las 15 y 32 y entregan una modificación que nadie sabe quién es el autor, qué dice y nadie explica nada…”.
“Entonces todo lo que hablamos nosotros no significa nada, porque refiere a algo que solo conocen ustedes -interpretó-. Y después la presidenta del bloque (oficialista) es la reina de la transparencia en la información. Pone las 7 llaves, pero dice que todo el mundo conoce todo...”, continuó.
Salino enfatizó que el papel con las modificaciones les llegó 15.32, “y tiene que quedar claro que son modificaciones a los artículos que estamos tratando. Porque eso desmerece absolutamente el debate legislativo, lo que desmerece la calidad de la ley. Lo dice el reglamento, se lo explicamos en la ley laboral y lo vuelven a hacer”. Y concluyó: “Quieren cambiar el reglamento, adelante; pero mientras tanto cúmplanlo”.