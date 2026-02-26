La oposición estalló por cambios de último minuto en la reforma de la Ley de Glaciares

El legislador del bloque Justicialista deslizó que “podemos llegar a decir cosas que después digan: ‘No, la verdad que modificamos los artículos’. Se hizo muy el gracioso el miembro informante y no explicó nada de las modificaciones que quieren introducir. ¿Y van a votar nuevamente un texto sin leerlo? O por lo menos sin discutirlo delante de la sociedad. ¿Dónde los discutieron, en una oficina? ¿Qué les dieron a los que lo discutieron? Estamos cambiando una de las leyes más importantes que cuidan el ambiente en la República Argentina entre gallos y medianoche. Díganme por lo menos cuáles son los articulos que cambiaron, y los podemos discutir…”.