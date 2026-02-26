Secciones
¿Quién es el jefe del Foro de Davos que renunció por sus vínculos con Jeffrey Epstein?

El funcionario noruego mantuvo reuniones e intercambió mensajes con el empresario condenado por tráfico de menores y prostitución infantil.

EN PROBLEMAS. Borge Brende, de 60 años, quedó en evidencia luego de que se desclasificaron archivos del caso Epstein en los Estados Unidos. EN PROBLEMAS. Borge Brende, de 60 años, quedó en evidencia luego de que se desclasificaron archivos del caso Epstein en los Estados Unidos. FOTO TOMADA DE DAILYSABAH.Com
Hace 2 Hs

La cúpula del Foro de Davos atraviesa uno de los momentos más delicados de los últimos años. Borge Brende presentó hoy su renuncia como presidente y director ejecutivo del World Economic Forum, en medio de la polémica desatada por la difusión de documentos que revelan vínculos profesionales con Jeffrey Epstein.

La dimisión de Brende, de 60 años, se produjo mientras la institución llevaba adelante una investigación independiente para analizar el alcance de esos contactos. El detonante fue la publicación reciente de archivos del Departamento de Justicia de Estados Unidos, en los que se detalla que el ahora ex directivo mantuvo al menos tres cenas de carácter empresarial con Epstein, además de intercambios de correos electrónicos y mensajes de texto entre 2018 y 2019. Esas comunicaciones no habían generado repercusión hasta que la divulgación masiva de documentación reavivó el escrutinio internacional sobre figuras públicas vinculadas al financista.

En su mensaje de despedida, Brende sostuvo que, tras “una cuidadosa reflexión”, entendía que debía apartarse para que el Foro de Davos pudiera continuar su labor “sin distracciones”. En su declaración pública evitó mencionar de manera directa a Epstein, aunque agradeció el respaldo recibido durante más de ocho años al frente de la organización, período en el que el foro consolidó su influencia en la agenda económica y política global.

Por su parte, los copresidentes de la entidad, André Hoffmann y Larry Fink, informaron que la revisión independiente encargada por el Foro concluyó que no existían “preocupaciones adicionales más allá de lo ya conocido”. No obstante, la presión pública y mediática terminó precipitando la salida de Brende, en un contexto de creciente sensibilidad sobre los vínculos entre líderes internacionales y el financista fallecido.

Tras la renuncia, la junta directiva designó a Alois Zwinggi como presidente y CEO interino. El directivo, integrante del consejo desde hace años, tendrá a su cargo la conducción durante la transición y el proceso de búsqueda de un sucesor permanente. La administración del Foro de Davos supervisará ese procedimiento en un escenario que combina desafíos y la necesidad de preservar la estabilidad institucional.

La salida de Brende se suma a una serie de controversias que han salpicado a organizaciones y personalidades de alto perfil tras la liberación de nuevos archivos relacionados con Jeffrey Epstein. En ese marco, el Foro de Davos enfrenta el reto de sostener su credibilidad como espacio de debate global, mientras intenta cerrar un capítulo que impactó directamente en su máxima conducción.

¿Quién es Borge Brende, el jefe del Foro de Davos que renunció por su relación con Jeffrey Epstein?

Antes de liderar el Foro, Borge Brende tuvo una extensa trayectoria política en Noruega: fue ministro de Asuntos Exteriores, de Comercio e Industria y de Clima y Medio Ambiente, además de ocupar cargos legislativos y funciones en organismos internacionales. También fue vicepresidente del Partido Conservador Noruego y diputado y concejal en su ciudad natal, Trondheim. 

Años más tarde ocupó la presidencia de la Comisión de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible y secretario general de la Cruz Roja Noruega. En el ámbito privado, se desempeñó como presidente de Mesta, el mayor grupo contratista de Noruega para el mantenimiento de rutas y autopistas.

Temas Organización de las Naciones UnidasCruz RojaEstados UnidosForo Económico Mundial de DavosJeffrey Epstein
