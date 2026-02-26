¿Quién es el jefe del Foro de Davos que renunció por sus vínculos con Jeffrey Epstein?

La dimisión de Brende, de 60 años, se produjo mientras la institución llevaba adelante una investigación independiente para analizar el alcance de esos contactos. El detonante fue la publicación reciente de archivos del Departamento de Justicia de Estados Unidos, en los que se detalla que el ahora ex directivo mantuvo al menos tres cenas de carácter empresarial con Epstein, además de intercambios de correos electrónicos y mensajes de texto entre 2018 y 2019. Esas comunicaciones no habían generado repercusión hasta que la divulgación masiva de documentación reavivó el escrutinio internacional sobre figuras públicas vinculadas al financista.