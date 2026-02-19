Carlos Rodríguez: "Esta política antiinflacionaria de dólar encepado y barato lleva a estanflación"

El economista Carlos Rodríguez le recomendó al Gobierno nacional cuatro medidas concretas “en lugar de la política de comprar reservas sin un destino claro”.
Cuatro medidas económicas
El exviceministro de Economía de la gestión de Carlos Menem recomendó:
“1- Sacar el Cepo y dejar salir los dólares encepados.
2- Flotar libremente y sin bandas el tipo de cambio.
3- Sacar al Tesoro y el BCRA del proceso de determinación de las tasas de interés.
4- Regla de expansión monetaria para el BCRA”.
Análisis económico
“Esto recuperará la confianza, el dólar y la inversión. Esta política antiinflacionaria de dólar encepado y barato lleva a estanflación, cierre de empresas, más desocupación y conflictos gremiales, todo en un marco de falta de credibilidad y desinversión”, sostuvo en una publicación de la red social “X”.
Además señaló que “la inflación no baja porque el Tesoro crea liquidez que suplementa al dinero” y que “endeudar al Tesoro para aportar Reservas Brutas al BCRA no sirve para nada”.
“Las intenciones son buenas, pero los instrumentos, los métodos y los tiempos no acompañan”, concluyó el economista formado en la Escuela de Chicago.