Secciones
EconomíaNoticias económicas

Carlos Rodríguez: "Esta política antiinflacionaria de dólar encepado y barato lleva a estanflación"

El economista pidió "flotar libremente y sin bandas el tipo de cambio". "Las intenciones son buenas, pero los instrumentos, los métodos y los tiempos no acompañan", aseguró.

Carlos Rodríguez: Esta política antiinflacionaria de dólar encepado y barato lleva a estanflación
Hace 1 Hs

El economista Carlos Rodríguez le recomendó al Gobierno nacional cuatro medidas concretas “en lugar de la política de comprar reservas sin un destino claro”.

Cuatro medidas económicas

El exviceministro de Economía de la gestión de Carlos Menem recomendó:

“1- Sacar el Cepo y dejar salir los dólares encepados.

2- Flotar libremente y sin bandas el tipo de cambio.

3- Sacar al Tesoro y el BCRA del proceso de determinación de las tasas de interés.

4- Regla de expansión monetaria para el BCRA”.

Análisis económico

“Esto recuperará la confianza, el dólar y la inversión. Esta política antiinflacionaria de dólar encepado y barato lleva a estanflación, cierre de empresas, más desocupación y conflictos gremiales, todo en un marco de falta de credibilidad y desinversión”, sostuvo en una publicación de la red social “X”.

Además señaló que “la inflación no baja porque el Tesoro crea liquidez que suplementa al dinero” y que “endeudar al Tesoro para aportar Reservas Brutas al BCRA no sirve para nada”.

“Las intenciones son buenas, pero los instrumentos, los métodos y los tiempos no acompañan”, concluyó el economista formado en la Escuela de Chicago.

Temas Banco Central de la República ArgentinaInflaciónGobierno nacional
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
En el Congreso trataron de “lomo virgen” al tucumano Gerardo Huesen y el debate terminó en escándalo
1

En el Congreso trataron de “lomo virgen” al tucumano Gerardo Huesen y el debate terminó en escándalo

Paro general de la CGT: uno por uno, los servicios que se verán afectados en Tucumán
2

Paro general de la CGT: uno por uno, los servicios que se verán afectados en Tucumán

Therian, género y cultura digital: la era donde todo convive en el mismo plano
3

Therian, género y cultura digital: la era donde todo convive en el mismo plano

El dueño de la Línea 8 pidió desenmascarar la “mafia” del transporte en Tucumán: No podemos joder a toda la comunidad
4

El dueño de la Línea 8 pidió desenmascarar la “mafia” del transporte en Tucumán: "No podemos joder a toda la comunidad"

Alberto Fernández habló sobre la protesta de la CGT: “A mi gobierno jamás le hicieron un paro general”
5

Alberto Fernández habló sobre la protesta de la CGT: “A mi gobierno jamás le hicieron un paro general”

La protesta de los gremios y organizaciones sociales contra la reforma laboral tuvo impacto en Tucumán
6

La protesta de los gremios y organizaciones sociales contra la reforma laboral tuvo impacto en Tucumán

Más Noticias
La protesta de los gremios y organizaciones sociales contra la reforma laboral tuvo impacto en Tucumán

La protesta de los gremios y organizaciones sociales contra la reforma laboral tuvo impacto en Tucumán

Therian, género y cultura digital: la era donde todo convive en el mismo plano

Therian, género y cultura digital: la era donde todo convive en el mismo plano

En el Congreso trataron de “lomo virgen” al tucumano Gerardo Huesen y el debate terminó en escándalo

En el Congreso trataron de “lomo virgen” al tucumano Gerardo Huesen y el debate terminó en escándalo

Alberto Fernández habló sobre la protesta de la CGT: “A mi gobierno jamás le hicieron un paro general”

Alberto Fernández habló sobre la protesta de la CGT: “A mi gobierno jamás le hicieron un paro general”

El dueño de la Línea 8 pidió desenmascarar la “mafia” del transporte en Tucumán: No podemos joder a toda la comunidad

El dueño de la Línea 8 pidió desenmascarar la “mafia” del transporte en Tucumán: "No podemos joder a toda la comunidad"

Paro general de la CGT: uno por uno, los servicios que se verán afectados en Tucumán

Paro general de la CGT: uno por uno, los servicios que se verán afectados en Tucumán

Carne vacuna: están caros hasta los cortes “baratos”

Carne vacuna: están caros hasta los cortes “baratos”

Paro de la CGT: sin colectivos, pese a la amenaza del Gobierno a los sindicatos

Paro de la CGT: sin colectivos, pese a la amenaza del Gobierno a los sindicatos

Comentarios