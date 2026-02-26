"Don Chatarrín", "Don Gomita" y "Lengua Floja": los ácidos apodos de Milei para atacar a la cúpula empresarial

El presidente Javier Milei profundizó su "batalla cultural" contra los grandes sectores industriales de Argentina. A través de sus redes sociales, el mandatario arremetió contra tres figuras clave del empresariado local como Paolo Rocca (Techint), Javier Madanes Quintanilla (Fate/Aluar) y Roberto Méndez (Neumen), a quienes acusó de ser parte de un "sistema corrupto" que perjudicó al país.