Coletazos del caso Epstein: Andrés, de héroe militar a vergüenza de la familia real

LONDRES, Reino Unido.- El ex duque de York, nacido como príncipe del Reino Unido y segundo en la línea de sucesión al trono (al menos hasta que nacieron sus sobrinos), “hijo predilecto” de la reina Isabel II, hoy despojado de sus títulos y “reducido” a Andrés Mountbatten-Windsor, fue visto durante años como un playboy y militar valiente, pero ahora se ha convertido en una mancha para la corona. Fue arrestado ayer, debido a sus controvertidas relaciones con el fallecido Jeffrey Epstein. Permaneció 11 horas en una comisaría de Norfolk, en Reino Unido y luego fue liberado. Continúa siendo investigado por el supuesto intercambio de datos sensibles durante su función oficial.