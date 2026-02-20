Coletazos del caso Epstein: Andrés, de héroe militar a vergüenza de la familia real

LONDRES, Reino Unido.- El ex duque de York, nacido como príncipe del Reino Unido y segundo en la línea de sucesión al trono (al menos hasta que nacieron sus sobrinos), “hijo predilecto” de la reina Isabel II, hoy despojado de sus títulos y “reducido” a Andrés Mountbatten-Windsor, fue visto durante años como un playboy y militar valiente, pero ahora se ha convertido en una mancha para la corona. Fue arrestado ayer, debido a sus controvertidas relaciones con el fallecido Jeffrey Epstein. Permaneció 11 horas en una comisaría de Norfolk, en Reino Unido y luego fue liberado. Continúa siendo investigado por el supuesto intercambio de datos sensibles durante su función oficial.
La policía arrestó al ex príncipe por “sospecha de mala conducta en el ejercicio de un cargo público” cuando era representante especial de Reino Unido para el Comercio Internacional.
Andrés, que ayer cumplió 66 años, ha perdido toda la admiración que generaba, que incluía para los británicos su participación en la Guerra de las Malvinas contra Argentina en 1982.
Su hermano mayor, el rey Carlos III, ha marcado distancias. El 9 de febrero, dijo que estaba “listo para ayudar”, si la policía lo pidiera. Un portavoz destacó: “el rey ha dejado clara (...) su profunda preocupación por las acusaciones que siguen saliendo a la luz respecto a la conducta del señor Mountbatten-Windsor”.
Piloto de helicóptero
Andrés era considerado un héroe de la guerra de las Malvinas, en la que participó a los 22 años como piloto de helicóptero.
En agosto de 2022, la estadounidense Virginia Giuffre, que se suicidó en 2025, lo acusó de haberla agredido sexualmente tres veces en 2001, cuando ella tenía 17 años. Los abusos, dijo, ocurrieron con la intermediación de Epstein, el condenado por pederastia, que se suicidó en prisión en agosto de 2019.
En noviembre de 2019, el ex príncipe trató de defenderse en una entrevista televisada con la BBC que empeoró su imagen.
El príncipe se mostró arrogante y carente de compasión por las víctimas de Epstein. Dijo que el financiero le había permitido conocer a gente interesante y juzgó sólo como “inapropiado” el comportamiento de su amigo. La entrevista provocó tal polémica que lo llevó a anunciar aquel año que se retiraba de la vida pública, decisión humillante y rarísima para un miembro de la familia real.
Nacido el 19 de febrero de 1960, 10 años después que su hermana, la princesa Ana, Andrés es el tercero de los cuatro hijos de la reina Isabel II y del príncipe Felipe. Se casó, en 1986, con la aristócrata Sarah Ferguson. El matrimonio duró hasta 1996. La duquesa también está mencionada en los “archivos Epstein”.
Tras 22 años en la Marina Real, el duque de York se convirtió en el representante especial del Reino Unido para el comercio internacional, pero fue criticado por sus enormes gastos a expensas de los contribuyentes.
Justamente, su comportamiento durante ese cargo, entre 2001 y 2011, es lo que motivó el arresto. El 11 de febrero, se conocieron documentos que hacen sospechar que el hermano del rey transmitió información confidencial a Epstein.
Sus relaciones con el yerno del ex presidente tunecino Ben Ali, así como con el hijo del difunto dictador libio Muammar Gadafi y con un multimillonario kazajo ya eran vistas con malos ojos, pero en 2011 salieron a la luz sus vínculos con Epstein, condenado en 2008 por conducir a las niñas a prostituirse.
En la pendiente
La caída en desgracia del hermano menor del rey se inició hace años. En 1999, Andrés conoció a Epstein a través de la ex pareja y cómplice del pederasta, Ghislaine Maxwell.
Doce años después, en julio de 2011, Andrés renunció a su papel de enviado especial de Reino Unido para el comercio internacional, meses después de que la prensa británica publicara una foto que lo mostraba en compañía de Virginia Giuffre, la principal acusadora de Epstein.
Para noviembre de 2019, el escándalo había crecido tanto, que lo empujó a retirarse de sus funciones públicas. Fue después de la desastrosa entrevista en la BBC en la que dijo que no recordaba haber conocido a Giuffre.
En agosto de 2021, la joven presentó una demanda civil en Estados Unidos contra el entonces príncipe por agresión sexual. La demanda fue declarada inadmisible por la justicia estadodunidense, en enero de 2022 pero, al día siguiente, la reina Isabel II le retiró a su hijo sus títulos militares y sus patronazgos reales.
En febrero de 2022, Andrés llegó a un acuerdo extrajudicial con Giuffre para poner fin a las demandas. El monto se mantiene confidencial, pero según medios británicos se estima en más de 12 millones de dólares.
Para diciembre de 2024, Andrés estaba otra vez envuelto en un escándalo, esta vez, relacionado con un empresario chino acusado de espionaje.
En los años siguientes se acumularon más pruebas de que el ex príncipe había continuado su vínculo con Esptein cuando este ya estaba condenado por abuso de menores.
En octubre pasado, Andrés renunció a su título real de duque de York tras nuevas acusaciones publicadas en las memorias póstumas de Giuffre, quien se suicidó en abril de 2025 a los 41 años. 30 de octubre de 2025: Carlos III retira a su hermano menor todos sus títulos, incluido el de príncipe, y le obliga a dejar su residencia histórica en Windsor.
La publiación de millones de nuevos documentos relacionados con el caso Epstein, por parte del Departamento de Justicia estadounidense, le dieron el golpe final al aristócrata británico.
Entre ellos, aparecen fotos sin fecha que muestran al expríncipe arrodillado e inclinado sobre una joven con el rostro cubierto, correos electrónicos invitando a Epstein al Palacio de Buckingham para hablar en “privado”, así como una acusación de agresión sexual de una segunda mujer que afirma, a través de su abogado, que el financiero la envió a Inglaterra en 2010 para tener relaciones sexuales con Andrés en la residencia de éste en Windsor.