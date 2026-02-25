Caso Epstein: el ex príncipe Andrés, expuesto por el gobierno británico

LONDRES, Reino Unido.- El gobierno británico se declaró a favor de publicar documentos relativos al nombramiento del ex príncipe Andrés como representante especial de Comercio Internacional en 2001, tras su arresto la semana pasada por su relación con el caso del delincuente sexual Jeffrey Epstein. Tras la divulgación de los archivos del delincuente sexual estadounidense por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos, el hermano del rey Carlos III pasó a ser sospechoso de conducta indebida en el ejercicio de un cargo público. De momento, no se ha emitido ningún cargo contra él.