Caso Epstein: aparecen fotos de Stephen Hawkins con dos mujeres y disfrutando del clima tropical

Documentos del Departamento de Justicia de EE.UU. revelan fotos inéditas del físico en la isla privada. Lamentos del fundador de Microsoft.

PUBLICADA POR LA PRENSA BRITÁNICA. El científico Stephen Hawking, en la isla del pederasta Jeffrey Epstein, con dos mujeres en bikini. PUBLICADA POR LA PRENSA BRITÁNICA. El científico Stephen Hawking, en la isla del pederasta Jeffrey Epstein, con dos mujeres en bikini.
Hace 5 Hs

El caso Epstein sigue goteando información que sacude los cimientos de la élite global. Los documentos recientemente desclasificados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos han sacado a la luz material inédito que vuelve a situar el foco sobre figuras de la talla de Stephen Hawking y Bill Gates, cuyas conexiones con el fallecido magnate vuelven a ser objeto de debate internacional.

Entre el material rescatado de los archivos, destaca una fotografía del célebre físico británico. En la imagen, publicada originalmente por el Daily Mail de Gran Bretaña, se observa al profesor de Cambridge en una actitud relajada, rodeado de dos mujeres y disfrutando del clima tropical. Aunque la fecha exacta no ha sido confirmada, todo apunta a que la escena tuvo lugar en Little Saint James, la infame isla privada de las Islas Vírgenes donde Epstein orquestaba sus encuentros.

Por otro lado, el cofundador de Microsoft, Bill Gates, vuelve a estar en el centro de la escena tras la filtración de detalles sobre su relación con el delincuente sexual. Gates ha reconocido ante su entorno cercano en la Fundación Bill y Melinda Gates que frecuentar el círculo de Epstein fue un “error imperdonable”.

Si bien el magnate tecnológico admitió haber mantenido vínculos personales con dos mujeres de origen ruso en ese contexto, ha sido tajante al negar cualquier participación o conocimiento de la red de crímenes financieros y sexuales que lideraba el financista.

Conferencia

Cabe recordar que Hawking estuvo entre 21 científicos de renombre internacional que asistieron en 2006 a una conferencia organizada por Epstein en su isla y en la cercana St. Thomas. De hecho, el físico fue recibido por el financiero en marzo de ese año, apenas cinco meses antes de que Epstein fuera acusado por primera vez de solicitar prostitución.

Caso Epstein: el ex príncipe Andrés, expuesto por el gobierno británico

Caso Epstein: el ex príncipe Andrés, expuesto por el gobierno británico

Asimismo, el nombre del reconocido científico aparece al menos 250 veces en los denominados “Archivos de Epstein”, según una búsqueda realizada dentro del conjunto de documentos liberados por el DoJ. Sin embargo, los registros no contienen indicios de que su mención implique alguna conducta indebida.

En paralelo, Hawking fue señalado previamente por la fallecida víctima de Epstein, Virginia Giuffre, quien lo acusó de haber “participado en una orgía con menores” en la isla, de acuerdo con correos electrónicos enviados por el propio financiero, detalla el periódico británico. Ante estas acusaciones, Epstein negó los señalamientos y, según documentos judiciales hechos públicos hace dos años, instruyó a su asociada Ghislaine Maxwell para que ofreciera dinero a amigos de Giuffre con el fin de intentar refutar las afirmaciones contra Hawking.

La "maldición Epstein" alcanza a Wall Street

La “maldición Epstein” alcanza a Wall Street

El científico británico, quien murió en marzo de 2018 a los 76 años tras convivir más de cinco décadas con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), fue una de las figuras académicas que participaron en actividades organizadas por Epstein antes de que estallara el escándalo judicial.

Lamentos de Gates

En una asamblea general de empleados de la Fundación Gates realizada el martes, y cuya grabación fue revisada por The Wall Street Journal, Gates lamentó que su relación con Epstein hubiera afectado el trabajo de su organización filantrópica.

“GRAVE ERROR”. Gates se relacionó con Epstein y está arrepentido. “GRAVE ERROR”. Gates se relacionó con Epstein y está arrepentido.

“Fue un gran error pasar tiempo con Epstein” y organizar reuniones entre ejecutivos de la fundación y el financiero, dijo Gates.

En un borrador de un correo publicado por el Departamento de Justicia, Epstein aseguró que Gates mantuvo relaciones extramatrimoniales. Escribió que su relación con Gates iba desde “ayudar a Bill a conseguir drogas para lidiar con las consecuencias de haber tenido sexo con chicas rusas, hasta facilitar sus citas ilícitas con mujeres casadas”.

Gates, de 70 años, reconoció en la asamblea dos aventuras.

“Sí tuve aventuras amorosas; una con una jugadora rusa de bridge, a quien conocí en eventos de bridge, y otra con una física nuclear rusa, a quien conocí en actividades de negocios”, aseguró. Pero negó cualquier relación con víctimas de Epstein, quien fue hallado muerto en una cárcel de Nueva York en 2019, cuando esperaba para ser juzgado por tráfico sexual de menores de edad.

El caso Epstein derrumba reputaciones de élites, gobiernos y realezas

El caso Epstein derrumba reputaciones de élites, gobiernos y realezas

“No hice nada ilícito. No vi nada ilícito”, dijo Gates en la asamblea. El empresario tecnológico dijo que su relación con Epstein empezó en 2011, tres años después de que el financiero se declarara culpable de solicitar a una menor para prostitución.

“Saber lo que sé ahora lo hace, saben, 100 veces peor, no sólo en términos de sus delitos en el pasado, sino que ahora está claro que había una conducta indebida continua”, dijo Gates al personal.

“Bill habló con franqueza, abordó varias preguntas en detalle, y asumió la responsabilidad de sus acciones”, declaró la Fundación Gates en un comunicado enviado a la AFP.

