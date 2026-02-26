Caso Epstein: aparecen fotos de Stephen Hawkins con dos mujeres y disfrutando del clima tropical

Entre el material rescatado de los archivos, destaca una fotografía del célebre físico británico. En la imagen, publicada originalmente por el Daily Mail de Gran Bretaña, se observa al profesor de Cambridge en una actitud relajada, rodeado de dos mujeres y disfrutando del clima tropical. Aunque la fecha exacta no ha sido confirmada, todo apunta a que la escena tuvo lugar en Little Saint James, la infame isla privada de las Islas Vírgenes donde Epstein orquestaba sus encuentros.