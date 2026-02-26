La tarjeta SUBE lanzó una app para ver los recorridos

Versión web

A su vez, existe una versión web que puede consultarse entrando a www.argentina.gob.ar/sube/cuandosubo, donde además se brinda más información acerca del funcionamiento de la nueva plataforma. Allí se advierte que la aplicación no incluye la función de ruteo, es decir, que no se puede ingresar una dirección de destino para que el programa informe sobre qué colectivo se debe tomar. “En Cuándo SUBO, podés ver cuándo llega tu colectivo a tu parada y programar tus viajes”, indica la página web.