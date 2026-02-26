Secciones
La tarjeta SUBE lanzó una app para ver los recorridos

La Capital adhirió al sistema y con él los usuarios podrán ver el camino de las líneas municipales.

Hace 2 Hs

San Miguel de Tucumán se suma a la red de ciudades argentinas que incorporan “Cuándo SUBO”, una app lanzada por la tarjeta SUBE que permite a los usuarios del transporte público conocer con precisión el recorrido de las líneas de colectivo. De esta manera, los capitalinos podrán visualizar en tiempo real el camino de los coches urbanos (empresas 1 a la 19).

La app, desarrollada por Nación Servicios, la empresa tecnológica del Banco Nación que administra la tarjeta SUBE, está disponible para celulares con sistemas operativos Android e iOS. Esta herramienta permite planificar los viajes con antelación, evitar largas esperas en las paradas y contar con datos actualizados sobre el funcionamiento del servicio público.

Además, la aplicación permite guardar ubicaciones y recorridos frecuentes para acceder rápidamente a la información, y quienes utilicen el servicio podrán enviar reportes sobre cambios de paradas, datos incorrectos o problemas de frecuencia, contribuyendo a mejorar el sistema de transporte.

Versión web

A su vez, existe una versión web que puede consultarse entrando a www.argentina.gob.ar/sube/cuandosubo, donde además se brinda más información acerca del funcionamiento de la nueva plataforma. Allí se advierte que la aplicación no incluye la función de ruteo, es decir, que no se puede ingresar una dirección de destino para que el programa informe sobre qué colectivo se debe tomar. “En Cuándo SUBO, podés ver cuándo llega tu colectivo a tu parada y programar tus viajes”, indica la página web.

En tanto, la Municipalidad capitalina continúa entregando las tarjetas del programa SUBEM, con el beneficio del Boleto Educativo Municipal para alumnos de nivel primario y secundario que residen en San Miguel de Tucumán y asisten a establecimientos de gestión pública. En las primeras dos semanas del operativo, más de 5900 alumnos recibieron el plástico.

