Foro de Davos: Milei abrió su agenda con CEOs de las principales firmas financieras del mundo

Del lado de los empresarios y ejecutivos, escucharon con atención la exposición de Milei la directora ejecutiva de Citigroup, Jane Fraser; la presidenta y CEO de Franklin Resources, Jenny Johnson; el chairman de BTG Pactual, André Esteves; el CEO de Lord Abbett, Doug Sieg; la directora internacional de BlackRock, Rachel Lord; la presidenta y CEO de TIAA, Thasunda Brown Duckett; y el presidente del BBVA, Carlos Torres Vila.