Foro de Davos: Milei abrió su agenda con CEOs de las principales firmas financieras del mundo

El presidente Javier Milei inició este miércoles su agenda en el Foro Económico Mundial de Davos con una reunión clave junto a CEOs de los principales bancos y entidades financieras a nivel global, en la que volvió a exponer los lineamientos centrales del plan económico de su gobierno.
Del encuentro participaron el ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; y el canciller Pablo Quirno. En ese marco, el Presidente detalló el modelo económico que impulsa su administración ante un auditorio integrado por referentes de peso del sistema financiero internacional.
Del lado de los empresarios y ejecutivos, escucharon con atención la exposición de Milei la directora ejecutiva de Citigroup, Jane Fraser; la presidenta y CEO de Franklin Resources, Jenny Johnson; el chairman de BTG Pactual, André Esteves; el CEO de Lord Abbett, Doug Sieg; la directora internacional de BlackRock, Rachel Lord; la presidenta y CEO de TIAA, Thasunda Brown Duckett; y el presidente del BBVA, Carlos Torres Vila.
En paralelo a su agenda con el sector privado, el mandatario mantuvo un encuentro institucional con el presidente de la Confederación Suiza, Guy Parmelin, a quien saludó en el Centro de Convenciones de Davos-Klosters. El contacto se dio antes del discurso que Milei tiene previsto pronunciar ante el plenario del Foro.
La jornada en Davos también estuvo marcada por otras actividades relevantes. Se mencionó la propuesta de la Junta, que exige un pago de U$S1.000 millones para obtener un asiento permanente en el panel, así como la convocatoria realizada por el expresidente estadounidense Donald Trump a una ceremonia en Davos para lanzar el Consejo de Paz.