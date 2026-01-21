Secciones
EconomíaNoticias económicas

Foro de Davos: Milei abrió su agenda con CEOs de las principales firmas financieras del mundo

Antes de su discurso, el Presidente se reunió con referentes de la banca y las finanzas globales y expuso el modelo económico de su gestión, acompañado por su equipo económico.

Javier Milei llegó a Davos para participar del Foro Económico Mundial. Javier Milei llegó a Davos para participar del Foro Económico Mundial.
Hace 1 Hs

El presidente Javier Milei inició este miércoles su agenda en el Foro Económico Mundial de Davos con una reunión clave junto a CEOs de los principales bancos y entidades financieras a nivel global, en la que volvió a exponer los lineamientos centrales del plan económico de su gobierno.

Del encuentro participaron el ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; y el canciller Pablo Quirno. En ese marco, el Presidente detalló el modelo económico que impulsa su administración ante un auditorio integrado por referentes de peso del sistema financiero internacional.

Del lado de los empresarios y ejecutivos, escucharon con atención la exposición de Milei la directora ejecutiva de Citigroup, Jane Fraser; la presidenta y CEO de Franklin Resources, Jenny Johnson; el chairman de BTG Pactual, André Esteves; el CEO de Lord Abbett, Doug Sieg; la directora internacional de BlackRock, Rachel Lord; la presidenta y CEO de TIAA, Thasunda Brown Duckett; y el presidente del BBVA, Carlos Torres Vila.

En paralelo a su agenda con el sector privado, el mandatario mantuvo un encuentro institucional con el presidente de la Confederación Suiza, Guy Parmelin, a quien saludó en el Centro de Convenciones de Davos-Klosters. El contacto se dio antes del discurso que Milei tiene previsto pronunciar ante el plenario del Foro.

La jornada en Davos también estuvo marcada por otras actividades relevantes. Se mencionó la propuesta de la Junta, que exige un pago de U$S1.000 millones para obtener un asiento permanente en el panel, así como la convocatoria realizada por el expresidente estadounidense Donald Trump a una ceremonia en Davos para lanzar el Consejo de Paz.

Temas Javier Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Hábitos de consumo: el gasto escolar de los tucumanos se anticipa a la inflación

Hábitos de consumo: el gasto escolar de los tucumanos se anticipa a la inflación

El gobierno de Milei elimina los aranceles a la importación de celulares y se espera una baja de precios del 30%

El gobierno de Milei elimina los aranceles a la importación de celulares y se espera una baja de precios del 30%

Expectativas por el mensaje de Milei en el Foro de Davos

Expectativas por el mensaje de Milei en el Foro de Davos

Melconian advirtió que la inflación no está derrotada y cuestionó el dólar libre

Melconian advirtió que la inflación no está derrotada y cuestionó el "dólar libre"

Lo más popular
En febrero, las boletas de la electricidad llegarán con un aumento del 13,4%
1

En febrero, las boletas de la electricidad llegarán con un aumento del 13,4%

Nueva grieta por las lluvias en Tucumán: la oposición se encolumnó para exigir respuestas
2

Nueva grieta por las lluvias en Tucumán: la oposición se encolumnó para exigir respuestas

Jugando al truco en medio de la tormenta
3

Jugando al truco en medio de la tormenta

La línea narco une los casos Érika, Lebbos, Moreira y el crimen de Chacabuco 59
4

La línea narco une los casos Érika, Lebbos, Moreira y el crimen de Chacabuco 59

Papi, me quieren matar aquí: la abogada santiagueña acusada de racismo en Río de Janeiro abandonó el departamento en el que se alojaba
5

"Papi, me quieren matar aquí": la abogada santiagueña acusada de racismo en Río de Janeiro abandonó el departamento en el que se alojaba

“Se limita el derecho a trabajar de los achilateros”, planteó un concejal
6

“Se limita el derecho a trabajar de los achilateros”, planteó un concejal

Más Noticias
Papi, me quieren matar aquí: la abogada santiagueña acusada de racismo en Río de Janeiro abandonó el departamento en el que se alojaba

"Papi, me quieren matar aquí": la abogada santiagueña acusada de racismo en Río de Janeiro abandonó el departamento en el que se alojaba

Nueva grieta por las lluvias en Tucumán: la oposición se encolumnó para exigir respuestas

Nueva grieta por las lluvias en Tucumán: la oposición se encolumnó para exigir respuestas

¿Ya se puede guardar el paraguas? Esto dice el pronóstico del tiempo para hoy

¿Ya se puede guardar el paraguas? Esto dice el pronóstico del tiempo para hoy

En febrero, las boletas de la electricidad llegarán con un aumento del 13,4%

En febrero, las boletas de la electricidad llegarán con un aumento del 13,4%

El agua hizo estragos en Los Gómez: “Es la peor inundación que me tocó vivir”

El agua hizo estragos en Los Gómez: “Es la peor inundación que me tocó vivir”

Las expensas arrancan el año con otro incremento

Las expensas arrancan el año con otro incremento

La línea narco une los casos Érika, Lebbos, Moreira y el crimen de Chacabuco 59

La línea narco une los casos Érika, Lebbos, Moreira y el crimen de Chacabuco 59

Lo que dejó el temporal: de la ruta destrozada en Lules a los desbordes que afectan otras localidades

Lo que dejó el temporal: de la ruta destrozada en Lules a los desbordes que afectan otras localidades

Comentarios