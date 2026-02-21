La vinculación del ex príncipe Andrés con el caso Epstein: cómo se consiguió una foto histórica

Cuando la noticia de la detención se conoció en la madrugada del jueves, Noble, con base en Manchester, emprendió un viaje de seis horas hacia el sur, rumbo a Norfolk. Se sabía que el ex príncipe había sido arrestado en ese condado y en la zona había unas 20 comisarías donde potencialmente podría haber sido llevado. Siguiendo una pista, Noble se dirigió a la estación policial del histórico mercado de Aylsham. Allí no ocurría demasiado, relató. Había un par de periodistas más en el lugar, entre ellos la videorreportera de Reuters Marissa Davison.