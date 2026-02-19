Liberaron al ex príncipe Andrés tras ser detenido por una causa vinculada a Jeffrey Epstein

El ex príncipe Andrés, hermano del rey Carlos III de Inglaterra. quedó en libertad “bajo investigación” tras haber sido arrestado durante la jornada en el marco de la investigación relacionada con el financista Jeffrey Epstein.
Fue interrogado luego de su detención, que se produjo a las 8 de la mañana en su vivienda, cuando varios patrulleros policiales llegaron al lugar para concretar el procedimiento. Una fotografía lo muestra saliendo del inmueble tras el operativo.
El tabloide The Sun informó que Andrés está siendo investigado por seis casos de tráfico sexual, denunciados por el ex primer ministro laborista Gordon Brown. Según esa versión, Brown descubrió que 90 vuelos vinculados a Epstein habían aterrizado en el aeropuerto británico de Stansted, con jóvenes procedentes de Rusia y Letonia, en lo que describió como una red de trata de personas. Las mujeres viajaban en el denominado “Lolita Express” de Epstein con destino desconocido.
Hasta el momento, la Policía de Thames Valley indicó que finalizó el allanamiento en su casa de Wood Farm, en Norfolk. Sin embargo, continúa la investigación en el Royal Lodge, una residencia que cuenta con más de 30 habitaciones.
Nuevas pruebas complican al príncipe Andrés: correos, viajes oficiales y el ‘Lolita Express’
La detención del príncipe Andrés se concretó luego de que el Departamento de Justicia estadounidense hiciera públicos millones de documentos, incluidos correos electrónicos y otras comunicaciones. En ese material se señala que el hermano menor del rey Carlos III podría haber transmitido información sensible del gobierno británico a Jeffrey Epstein mientras se desempeñaba como Representante Especial para Comercio Internacional e Inversión entre 2001 y 2011.
Asimismo, las nuevas revelaciones sostienen que el exduque habría utilizado el avión privado de Epstein, conocido como ‘Lolita Express’, para trasladar jóvenes al Reino Unido y permitir su ingreso al Palacio de Buckingham mediante accesos secundarios, sin los controles habituales. Entre los correos difundidos se incluyen invitaciones enviadas por Andrés a Epstein y a una mujer rumana para cenar en el palacio en 2010, dos años después de la condena del empresario por delitos sexuales con menores.
Este jueves 19 de febrero, Andrés celebra su cumpleaños número 66 en medio de una de las etapas más complejas de su vida. Tras renunciar a sus títulos reales por su vínculo con el caso Epstein, su rutina está atravesada por su exclusión de las actividades oficiales del palacio y el impacto continuo del escándalo que lo mantiene bajo constante atención mediática.