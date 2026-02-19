Liberaron al ex príncipe Andrés tras ser detenido por una causa vinculada a Jeffrey Epstein

Asimismo, las nuevas revelaciones sostienen que el exduque habría utilizado el avión privado de Epstein, conocido como ‘Lolita Express’, para trasladar jóvenes al Reino Unido y permitir su ingreso al Palacio de Buckingham mediante accesos secundarios, sin los controles habituales. Entre los correos difundidos se incluyen invitaciones enviadas por Andrés a Epstein y a una mujer rumana para cenar en el palacio en 2010, dos años después de la condena del empresario por delitos sexuales con menores.