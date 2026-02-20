Andrés, vinculado al caso Epstein: “Nunca fue un príncipe”, dice la familia Giuffre

WASHINGTON, Estados Unidos.- La familia de Virginia Giuffre, la principal acusadora del delincuente sexual Jeffrey Epstein, sostuvo que Andrés Mountbatten Windsor, hermano del rey Carlos III del Reino Unido y ahora despojado de todos sus títulos de nobleza, “nunca fue un príncipe”. El ex príncipe fue detenido por la policía británica, acusado de haber traficado información confidencial .
“Finalmente hoy nuestros corazones sienten alivio con la noticia de que nadie está por encima de la ley, ni siquiera la realeza”, dijeron los hermanos de Giuffre en un comunicado a CBS News. “Nunca fue un príncipe. A los sobrevivientes, dondequiera que se encuentren, Virginia hizo esto por ustedes”, dijeron los familiares de la mujer, quien se suicidó el año pasado.
Para la opinión pública británica también es un alivio la detención de quien fue, en su momento, uno de los “royals” más notorios.
“¡Se lo merece!”, fue la respuesta a las preguntas que hicieron periodistas en las calles de Londres. Muchos ciudadanos británicos recibieron con alegría el arresto del ex príncipe Andrés que, según ellos, muestra que la monarquía no está por encima de la ley.
“Estoy encantada”, dijo sonriente a AFP la abogada Emma Carter. “Debería haber sido arrestado hace mucho tiempo”, añadió esta mujer de 55 años, que trabaja en la City, poderoso centro financiero de la capital británica.
Andrés fue arrestado debido a alegaciones de que transmitió información confidencial a Epstein cuando era enviado especial de comercio, entre 2001 y 2011, y no por otras sospechas de corrupción y abusos sexuales que existen sobre él desde hace años. Según esas sospechas, Andrés habría mantenido relaciones sexuales en el Reino Unido con menores de edad, que le habría enviado Epstein.
Emma Carter dijo acordarse de esas víctimas. Considera pese a todo que el arresto es “una buena noticia para ellas”. Su arresto es un mensaje fuerte, insistió. Para ella, el ex príncipe “se ha escondido durante años detrás de sus privilegios y de la popularidad de su madre, la reina Isabel II”, fallecida en septiembre de 2022.
Maggie Yeo, jubilada de 59 años, también recibió la noticia con una gran sonrisa. “Pensaba que ellos (los miembros de la familia real) eran intocables”, dijo. “Es bueno saber que no están por encima de la ley. Al menos, la justicia británica funciona”, añadió.
Jennifer Tiso, analista de datos de 39 años, se alegró de que, tras los arrestos de “otras superestrellas, ahora esto llegue a esferas más altas, como la familia real”.
Impunidad
Muchos británicos parecían asumir que la familia real gozaba de impunidad. Una encuesta del instituto YouGov publicada el lunes indicaba que cerca de dos tercios de los británicos (62%) consideraban “improbable” que el ex príncipe, que siempre ha negado las acusaciones en su contra, pudiera ser inculpado.
La satisfacción perceptible ayer en las calles de Londres ante el anuncio del arresto de Andrés también refleja la fuerte impopularidad que rodea al hermano del rey, debido a su amistad Epstein, fallecido en prisión en 2019.
Kevin, un jubilado, que no ocultó su alegría tras el arresto, expresó su rechazo a Andrés, a quien considera “arrogante” y “poco inteligente”. “No tengo nada en contra de la familia real. Pero él no da buen ejemplo”, opinó. La acusación en su contra “implica contratos, dinero y relaciones diplomáticas con otros países”, subrayó.