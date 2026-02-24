Caso Prestianni: el Benfica desafía a la UEFA en la previa del la revancha frente a Real Madrid

Antes de subir al avión en el aeropuerto Humberto Delgado, el presidente del club, Rui Costa, rompió el silencio para apoyar a su futbolista de 20 años. El máximo dirigente de las "Águilas" no solo negó las acusaciones de discriminación, sino que denunció una suerte de linchamiento público contra la joya argentina. “Esta situación es incómoda para todos. Para el club y para el jugador, que está siendo crucificado”, disparó Costa, reforzando la idea de que Prestianni no realizó los hechos que se le adjudican. Además, el dirigente intentó equilibrar la balanza al señalar que los intercambios de palabras en la cancha suelen ser recíprocos y que el propio Prestianni se sintió ofendido durante el partido de ida.