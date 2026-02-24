Caso Prestianni: el Benfica desafía a la UEFA en la previa del la revancha frente a Real Madrid
El club portugués incluyó al argentino en la delegación que viajó al Santiago Bernabéu pese a la suspensión provisional. Rui Costa salió al cruce de las acusaciones de Vinícius Júnior y aseguró que el ex Vélez "está siendo crucificado" por una denuncia que aún no tiene pruebas contundentes.
Para Benfica, la revancha de los playoffs de la Champions League ya empezó a jugarse. La institución portuguesa decidió que Gianluca Prestianni forme parte de la delegación oficial que aterrizó en Madrid, a pesar de que la sanción impuesta por la UEFA le impide legalmente pisar el césped del Bernabéu. La presencia del juvenil argentino no es un error administrativo, sino una respuesta directa a la denuncia por racismo realizada por Vinícius Júnior, que derivó en una suspensión preventiva que en Lisboa consideran injusta y apresurada.
Antes de subir al avión en el aeropuerto Humberto Delgado, el presidente del club, Rui Costa, rompió el silencio para apoyar a su futbolista de 20 años. El máximo dirigente de las "Águilas" no solo negó las acusaciones de discriminación, sino que denunció una suerte de linchamiento público contra la joya argentina. “Esta situación es incómoda para todos. Para el club y para el jugador, que está siendo crucificado”, disparó Costa, reforzando la idea de que Prestianni no realizó los hechos que se le adjudican. Además, el dirigente intentó equilibrar la balanza al señalar que los intercambios de palabras en la cancha suelen ser recíprocos y que el propio Prestianni se sintió ofendido durante el partido de ida.
Desde lo reglamentario, la situación para el ex Vélez sigue bajo la lupa del Órgano de Control, Ética y Disciplina de la UEFA. La suspensión provisional, basada en el polémico Artículo 14 sobre comportamiento discriminatorio, se mantiene firme mientras continúa la investigación por el supuesto insulto de “mono” denunciado por la estrella brasileña del Real Madrid. Aunque el Benfica ya anunció que apelará la medida para sentar un precedente, son conscientes de que los plazos burocráticos hacen imposible que el atacante pueda jugar este miércoles. Hasta el momento, la falta de audios o imágenes nítidas que confirmen el contenido del cruce verbal sostiene la postura del club portugués de mantener la presunción de inocencia de su jugador.
El duelo, que definirá un lugar en la próxima instancia de la máxima competencia europea, se disputará este miércoles desde las 17 con un Real Madrid que llega con la ventaja del 1-0 obtenido en Portugal. La presencia de Prestianni en las tribunas del Santiago Bernabéu será, sin dudas, uno de los focos de tensión de una jornada que ya está marcada por el clima de hostilidad entre ambos clubes. Mientras el "Merengue" se apoya en los protocolos antirracistas que lidera su figura, el Benfica ha decidido cerrar filas y plantar bandera en territorio español, dejando en claro que no soltarán la mano de su joven promesa en medio del escándalo.