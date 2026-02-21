Almagro: 1000 socios, tres mudanzas y un sentimiento que cruzó la General Paz

Pese a tanta movida (se fusionó con el Club Liberal Argentino, también se llamó Sportivo Almagro y Club de Almagro, y finalmente absorbió al Club Columbian) la identidad de Almagro se ha mantenido, o mejor aún, se ha seguido construyendo a lo largo de su rica historia, que incluye tres ascensos a Primera División, en 1937, 2000 y 2004. San Martín lo hizo en cuatro oportunidades. Algo sorprendente que tienen en común ambos clubes: nunca pudieron permanecer en la elite más de una temporada.