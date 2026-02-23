Malas noticias para Prestianni: la UEFA lo suspendió de forma provisoria tras la denuncia de Vinícius

El escándalo que sacudió a la Champions League dio un giro determinante este lunes. La UEFA resolvió suspender de manera provisional a Gianluca Prestianni, luego de analizar los informes preliminares sobre el cruce que el juvenil mantuvo con Vinícius Júnior en el partido de ida disputado en Lisboa. La decisión, tomada por el Órgano de Control, Ética y Disciplina (CEDB), implica que el extremo argentino no podrá ser de la partida en el duelo de vuelta, una baja sensible para el esquema de las "Águilas" que deberán buscar la clasificación en el Santiago Bernabéu sin una de sus principales cartas ofensivas.