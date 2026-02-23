Secciones
Malas noticias para Prestianni: la UEFA lo suspendió de forma provisoria tras la denuncia de Vinícius

El organismo europeo aplicó una sanción preventiva al argentino del Benfica por "presunta conducta discriminatoria". De esta manera, el ex Vélez se perderá la revancha ante el Real Madrid por los playoffs de la Champions League mientras avanza la investigación por los supuestos insultos racistas.

SUSPENDIDO. Gianluca Prestianni fue sancionado provisoriamente y se perderá la vuelta frente a Real Madrid. SUSPENDIDO. Gianluca Prestianni fue sancionado provisoriamente y se perderá la vuelta frente a Real Madrid.
Hace 1 Hs

El escándalo que sacudió a la Champions League dio un giro determinante este lunes. La UEFA resolvió suspender de manera provisional a Gianluca Prestianni, luego de analizar los informes preliminares sobre el cruce que el juvenil mantuvo con Vinícius Júnior en el partido de ida disputado en Lisboa. La decisión, tomada por el Órgano de Control, Ética y Disciplina (CEDB), implica que el extremo argentino no podrá ser de la partida en el duelo de vuelta, una baja sensible para el esquema de las "Águilas" que deberán buscar la clasificación en el Santiago Bernabéu sin una de sus principales cartas ofensivas.

La medida del ente regulador del fútbol europeo se fundamenta en una presunta violación “prima facie” del Artículo 14 de su Reglamento Disciplinario, el cual establece penas severas para comportamientos de índole discriminatoria. Desde Nyon aclararon que esta resolución es de carácter preventivo y no constituye un fallo definitivo sobre la culpabilidad del jugador, sino que busca garantizar la integridad de la competencia mientras el Inspector de Ética y Disciplina completa la recolección de pruebas y testimonios sobre lo ocurrido el pasado 17 de febrero en el estadio Da Luz.

El incidente estalló tras un gol del Real Madrid, momento en el que Vinícius denunció ante el árbitro haber sido llamado “mono” por el futbolista argentino. Prestianni, por su parte, utilizó sus redes sociales para negar de forma rotunda la acusación, mientras que el Benfica salió en su defensa pública aportando material fílmico con el objetivo de demostrar que los jugadores del Madrid no se encontraban a una distancia suficiente como para oír con claridad el intercambio de palabras. "El club confía plenamente en la integridad de su futbolista", manifestaron desde la institución lusa en un intento por blindar al joven talento.

Sin embargo, la presión institucional sobre el caso es asfixiante. El Real Madrid presentó sus propias pruebas y brindó un respaldo total a su figura brasileña, una postura que fue acompañada por la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), que celebró la celeridad de la UEFA para activar los protocolos antirracismo. Mientras la investigación de fondo continúa su curso y el organismo europeo anticipa que dará a conocer la resolución final “en el momento oportuno”, el futuro inmediato del mediocampista argentino queda en suspenso, enfrentando la posibilidad de una sanción que, de confirmarse, podría marginarlo de las canchas por al menos 10 partidos.

Temas PortugalUnion of European Football AssociationsChampions LeagueVinícius Júnior Gianluca Prestianni
