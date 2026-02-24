Belgrano, el club que fundaron niños y sostuvo un barrio entero

Origen del “Pirata”

Y después está el apodo. Según Rodríguez, el mote surge en la década del 60' y no nace para identificar al club, sino a su gente. “La versión más fuerte sostiene que el apodo tiene que ver con la hinchada. En esa época, cuando viajaban por el fútbol del interior, el mito está construido en que entraban y saqueaban los pueblos, como los vikingos. A partir de ahí surge el apodo”, explica. El mote quedó y, con el tiempo, se transformó en identidad oficial.