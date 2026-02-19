El Real Madrid presentó pruebas ante la UEFA por el incidente entre Vinícius y Prestianni en Champions

La tensión generada en el partido entre el Real Madrid y el Benfica ya se trasladó a los despachos. El club blanco confirmó que entregó a la UEFA todas las evidencias recopiladas sobre el cruce entre Vinícius Júnior y Gianluca Prestianni, ocurrido el martes durante la ida del playoff de la Champions League en el estadio Da Luz.
A través de un comunicado oficial, la institución informó que aportó “todas las pruebas disponibles” vinculadas a los incidentes registrados en Lisboa y que colaboró de forma activa con la investigación abierta por el organismo europeo, que busca esclarecer los presuntos episodios de racismo denunciados durante el encuentro.
El conflicto se originó tras el gol del delantero brasileño, cuando, según la denuncia del propio futbolista, el argentino se dirigió a él con un insulto discriminatorio mientras se cubría la boca con la camiseta. La situación obligó al árbitro François Letexier a activar el protocolo antirracismo y el partido permaneció detenido durante varios minutos.
Desde el Real Madrid remarcaron su respaldo a Vinícius y agradecieron el apoyo que recibió el jugador desde distintos sectores del fútbol mundial. Además, el club reafirmó su compromiso de seguir trabajando junto a las instituciones para combatir el racismo, la violencia y cualquier forma de discriminación.
El caso ahora quedó en manos de la UEFA, que designó a un inspector de Ética y Disciplina para investigar lo ocurrido y determinar posibles sanciones. El código del organismo contempla suspensiones severas en situaciones que atenten contra la dignidad de una persona por motivos raciales.
Por su parte, Prestianni negó haber realizado insultos racistas y aseguró que sus palabras fueron malinterpretadas. En la misma línea, el Benfica expresó públicamente su apoyo al futbolista argentino, mientras que Vinícius calificó el episodio como grave y cuestionó la respuesta arbitral durante el partido.