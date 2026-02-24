Juega en el Círculo Polar Ártico, le ganó al Manchester City y eliminó al Inter: quién es Bodo/Glimt, la sorpresa de la Champions
El club noruego, representante de una ciudad de apenas 50.000 habitantes, se metió entre los 16 mejores del torneo tras protagonizar una de las mayores hazañas de esta edición.
El nombre Bodo/Glimt pasó de ser desconocido para muchos a convertirse en protagonista de la Champions League. El equipo noruego eliminó al Inter de Milán en los playoffs con un contundente global de 5-2 y se clasificó a los octavos de final, en el mayor logro de su historia en la competición. Representa a una ciudad ubicada por encima del Círculo Polar Ártico, con apenas 50.000 habitantes, y hoy es la gran revelación del certamen.
Fundado en 1916, el club atravesó durante décadas un desarrollo limitado. Los equipos del norte de Noruega no podían competir en igualdad de condiciones con los del sur y recién en los años 70 lograron integrarse plenamente a las competiciones nacionales. Desde entonces, el Bodo/Glimt alternó ascensos y descensos, sin lograr estabilidad ni protagonismo sostenido.
El punto de quiebre llegó hace menos de una década. Tras el descenso de 2016, la institución inició un proyecto centrado en el desarrollo de juveniles, el scouting de talentos y una identidad de juego ofensiva. Bajo la conducción del entrenador Kjetil Knutsen, el equipo consolidó una estructura que prioriza el crecimiento deportivo y la evolución grupal.
Ese proceso también se reflejó en los resultados. El Bodo/Glimt se convirtió en dominador del fútbol noruego, con títulos de liga en 2020, 2021, 2023 y 2024, además de una Copa nacional en 2022. Su crecimiento económico acompañó esa evolución, al pasar de un presupuesto cercano a los cuatro millones de euros en 2017 a ingresos de alrededor de 60 millones en 2024, impulsado en gran parte por la venta de jugadores y la reinversión en el plantel.
El salto internacional fue progresivo. El equipo trasladó su estilo intenso a las competiciones europeas y comenzó a competir de igual a igual frente a clubes con mayor poder económico. Alcanzó las semifinales de la Europa League en la temporada pasada y en esta edición de la Champions logró su mayor impacto al eliminar al Inter, subcampeón vigente, tras ganarle tanto en Noruega como en Italia.
El Bodo/Glimt juega en el Aspmyra Stadion, con capacidad para 8.000 espectadores, y se convirtió en el primer equipo noruego en alcanzar los octavos de final en el formato moderno de la Champions League. Su clasificación confirma el crecimiento de un club que pasó de ser un equipo regional a instalarse entre los protagonistas del fútbol europeo.
Ahora, el conjunto noruego espera el sorteo que definirá su próximo rival. Más allá de lo que ocurra en la siguiente instancia, su campaña ya representa una de las historias más sorprendentes de la temporada.