Juega en el Círculo Polar Ártico, le ganó al Manchester City y eliminó al Inter: quién es Bodo/Glimt, la sorpresa de la Champions

Ese proceso también se reflejó en los resultados. El Bodo/Glimt se convirtió en dominador del fútbol noruego, con títulos de liga en 2020, 2021, 2023 y 2024, además de una Copa nacional en 2022. Su crecimiento económico acompañó esa evolución, al pasar de un presupuesto cercano a los cuatro millones de euros en 2017 a ingresos de alrededor de 60 millones en 2024, impulsado en gran parte por la venta de jugadores y la reinversión en el plantel.