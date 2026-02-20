La salud mental no tiene edad: los adultos mayores también deben cuidarla

La vejez trae consigo cambios en los ritmos de la vida, las rutinas, los vínculos y también en la percepción que las personas tienen del resto e incluso de sí mismas. Es habitual que en la tercera edad las personas empiecen a sentirse solas, por lo que el acompañamiento se vuelve fundamental. Hablar de salud mental en todas las etapas de la vida sigue siendo un compromiso con el bienestar integral de la persona, incluso durante los últimos años.