Expertos coinciden en que este es el síntoma de enfermedad cardíaca que nunca debés ignorar

Otros signos que no debemos descuidar

Además de la falta de aire, es vital estar atentos a otras señales que el cuerpo envía. El dolor o la opresión en el pecho, molestias en la mandíbula, el cuello o la espalda, una fatiga inusual y sudores fríos son motivos suficientes para realizar una consulta de urgencia. Los médicos recalcan que no todos experimentan el dolor clásico, especialmente las mujeres y las personas con diabetes.