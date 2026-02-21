Aumentar músculo de forma natural: el fruto seco que destaca por su aporte energético

Entre ellos, las pasas de uva aparecen como uno de los alimentos más señalados para quienes buscan aumentar masa muscular. Este fruto deshidratado funciona como un motor para el desarrollo de los tejidos debido a su influencia en la proteína IGF-1, una molécula que regula la hormona del crecimiento y contribuye a consolidar la estructura ósea. Su consumo potencia la ganancia de volumen en las fibras musculares y proporciona energía inmediata para la actividad deportiva.