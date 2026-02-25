Secciones
Hace años que el Sol no se veía así: ¿qué le está pasando estos días?

El Sol se apareció a los telescopios con un aspecto irreconocible. ¿Qué dicen los expertos?

Un sol sin manchas visto el 22 de febrero de 2026 por el Observatorio de Dinámica Solar (SDO) de la NASA. (Imagen: Space.com/ NASA/SDO y los equipos científicos AIA, EVE y HMI) Un sol sin manchas visto el 22 de febrero de 2026 por el Observatorio de Dinámica Solar (SDO) de la NASA. (Imagen: Space.com/ NASA/SDO y los equipos científicos AIA, EVE y HMI)
Difícilmente podremos notar los cambios producidos en la superficie del Sol a simple vista, pero un telescopio nos revelaría que nuestro astro central no luce como siempre. Las famosas y caóticas manchas solares, ahora anodinas, cambiaron dándole un aspecto inusual a nuestra estrella, una imagen que no se veía desde 2022.

El Sol sorprendió en sus últimas apariciones. Un disco perfecto, libre de máculas, se presentó en los lentes de la NASA; un aspecto que no se registraba desde junio del 2022, lo que sugiere que el ciclo solar actual podría estar encaminándose hacia su fase más tranquila.

Ciclos de actividad y el comportamiento estelar

La estrella central del sistema planetario cumple periodos específicos. Estos duran 11 años y su actividad fluctúa en el transcurso del tiempo. En el máximo solar, las áreas de actividad son constantes y se producen erupciones y eyecciones de masa coronal casi a diario. Durante el mínimo, en cambio, el coloso puede pasar meses sin una sola peca térmica.

Las manchas solares son zonas más frías de la capa exterior que parecen más oscuras en comparación con su entorno, según la explicación de Space.com. Estos poros solares son causados por intensos campos magnéticos que impiden que el calor del interior de la estrella suba a la superficie. Cuando las líneas de campo magnético enmarañadas alrededor de estas regiones estallan, el Sol emite erupciones y eyecciones de plasma denso que pueden causar tormentas geomagnéticas en la Tierra.

Hacia el próximo mínimo de 2030

Así es que el Sol transcurre su ciclo número 25 desde que comenzaron los registros, alcanzando su máximo en 2024. La última vez que la cara del astro estuvo perfectamente impecable fue el 8 de junio de 2022, hace más de 1.355 días.

Aunque la disminución en la producción de manchas solares probablemente indique que el ciclo actual está llegando a su fin, no se espera que la actividad alcance su próximo letargo antes de 2030, según la Oficina Meteorológica del Reino Unido. Durante el último período de baja actividad, entre 2018 y 2020, el Sol estuvo 700 días sin ninguna marca, según spaceweather.com.

Perspectivas a largo plazo

Por ahora, este día impecable en el Sol ofrece una breve pausa en la actividad, según explicaron desde Space.com, pero es demasiado pronto para decir si indica una desaceleración a largo plazo en las tormentas y las exhibiciones de auroras.

