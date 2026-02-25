Hace años que el Sol no se veía así: ¿qué le está pasando estos días?

Las manchas solares son zonas más frías de la capa exterior que parecen más oscuras en comparación con su entorno, según la explicación de Space.com. Estos poros solares son causados por intensos campos magnéticos que impiden que el calor del interior de la estrella suba a la superficie. Cuando las líneas de campo magnético enmarañadas alrededor de estas regiones estallan, el Sol emite erupciones y eyecciones de plasma denso que pueden causar tormentas geomagnéticas en la Tierra.