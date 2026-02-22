En el mes de San Valentín te llegó el “amor a primera vista”, atención porque viene un momento crucial

Adhiere a que se lo puede reconocer como también lo establecen desde el “Laboratorio del Amor” (Love Lab) que estudia en la Universidad de Washington desde 1986 al sentimiento por excelencia del ser humano. Bajo el nombre de su fundador, John Gottman, se elaboró un test en el que el indicador número uno sobre si una relación funcionará no es la pasión inicial, sino la respuesta a las pujas de atención.