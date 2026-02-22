En el mes de San Valentín te llegó el “amor a primera vista”, atención porque viene un momento crucial
El subidón de las celebraciones comienza a estabilizarse. Quedan pocos días del período en el que las relaciones de parejas se llevan gran parte de la atención. Buscar, encontrar, mantener, son las metas.
Encontrar una pareja a quien amar, toma un estatus de misión, especialmente en el mes de febrero. Los 30 días del mes de San Valentín son atravesados por los festejos que genera el patrono del amor. El ambiente es el ideal para que aquellos que buscan enamorarse lo logren. De los 12 meses del año es el más propenso a tener relaciones basadas en ese popular dicho del “amor a primera vista”.
Según investigaciones de la Universidad de Rutgers, las más prestigiosas realizadas sobre el tema, el “amor a primera vista” es un sistema de atracción impulsivo diseñado por la evolución. La definición, compleja por cierto, la confeccionó la famosa antropóloga Helen Fisher que la considera una activación masiva del sistema de recompensa del cerebro. El entorno que rodea el mes de febrero es más que adecuado para que el flechazo se produzca de inmediato.
La respuesta biológica es similar a la adicción. De hecho, desde la neurociencia en un estudio de campo encarado por The Kinsey Institute se están usando resonancias magnéticas funcionales para ver cómo el cerebro de alguien que dice haberse enamorado "a primera vista" se ilumina exactamente igual que el de una persona bajo los efectos de la cocaína.
Teniendo en cuenta que ya promedia más de la mitad del mes del amor podemos establecer un divertido análisis. Pasado el festejo, llega el período de estabilización momento en que se pone a prueba el “amor a primera vista” -si es que sucedió- y se testea si tiene lo necesario para mantenerse más allá del segundo mes de 2026.
Febrero para los enamoradizos, comenzó con expectativa hasta el día 14 en el que, probablemente, el cortisol (hormona del estrés) aumentó por la presión social de "cumplir". El día del festejo según se haya tenido éxito o no, tuvo pico de Dopamina u Oxitocina. Luego de San Valentín y si hay alguien a la par, el tiempo que se está transitando es de prueba.
Lo que se siente como “mariposas en el estómago” intenta ser compatibilizado con un pensamiento a largo plazo. La mayor experta mundial en la biología del amor, Fisher afirma que existen señales claras para diferenciar un "capricho químico" de un vínculo real.
Adhiere a que se lo puede reconocer como también lo establecen desde el “Laboratorio del Amor” (Love Lab) que estudia en la Universidad de Washington desde 1986 al sentimiento por excelencia del ser humano. Bajo el nombre de su fundador, John Gottman, se elaboró un test en el que el indicador número uno sobre si una relación funcionará no es la pasión inicial, sino la respuesta a las pujas de atención.
Entre los ejercicios que propone está, por ejemplo, cuando se dice algo trivial ("Mira qué pájaro tan bonito"), ¿la otra persona deja lo que está haciendo para mirar o ignora? Si responde positivamente, hay conexión real. Si sucede lo contrario, la química no servirá de nada a largo plazo.
Las aplicaciones de citas alimentan el dicho
Las plataformas digitales para que personas que no se conocen puedan conectar con el fin de establecer una relación, son un estupendo canalizador del “amor a primera vista”. El famoso “match”, eso que indica que dos personas se gustan, es un juicio instantáneo. El psicólogo Paul Eastwick, de la Universidad de California, advierte que la emoción inicial no tiene valor predictivo respecto al éxito o la duración de una relación.
“Sentir amor a primera vista no dice nada sobre el futuro, ni es un buen ni un mal indicador”, explicó Eastwick a National Geographic. Los estudios respaldan la importancia del diálogo profundo y el tiempo compartido para cimentar una relación duradera.