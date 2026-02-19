Secciones
El "sol artificial" de Bill Gates: el ambicioso proyecto para crear energía infinita y limpia

El cofundador de Microsoft respalda a Type One Energy, una empresa que construirá un reactor de fusión en Tennessee.

Hace 1 Hs

En Tennessee, un ambicioso proyecto que busca cambiar la forma en que el mundo genera electricidad, ya cuenta con el respaldo de Bill Gates. Para la empresa Type One Energy el respaldo del estadounidense no solo aporta fondos, sino que también ayuda tener atención internacional y establecer alianzas estratégicas que facilitarán la meta que persiguen de generar energía sin emisiones contaminantes.

Un reactor nuclear llamado stellarator será construído en el sitio donde antes funcionaba la planta de carbón Bull Run Fossil Plant, en Claxton, Tennessee. El mes pasado se presentó formalmente la primera solicitud de licencia de comercialización en Tennessee, previamente ya se había firmado un acuerdo con la Tennessee Valley Authority (TVA) para construir la planta. Esto significa que ya no están solo experimentando; están pidiendo permiso para vender energía a la red eléctrica.

La empresa forma parte de la selecta cartera de Breakthrough Energy Ventures, el fondo de inversión de Gates para combatir el cambio climático. La firma en 2026 ya recaudó $87 millones de dólares, elevando su valoración cerca de los $1.000 millones. Este respaldo financiero, más el aporte de Gate, es lo que les permite pasar de la teoría a la construcción real.

Los pasos a dar

La energía de este "sol artificial" podría llegar a las primeras casas a mediados de la década de 2030 (entre 2032 y 2035). De base, la estimación es que puede alimentar a 250.000 hogares. La energía de fusión busca recrear en la Tierra el mismo proceso que alimenta al sol. 

A través de la fusión de átomos ligeros a altísimas temperaturas se libera una enorme cantidad de energía, pero sin residuos radiactivos peligrosos. No produce dióxido de carbono y utiliza como combustible elementos abundantes, como el hidrógeno extraído del agua de mar.

El propósito principal es demostrar que la energía de fusión puede ser práctica, confiable y escalable. Los responsables esperan que Infinity One no solo produzca electricidad, sino que también sirva como modelo para formar una nueva generación de técnicos y científicos en esta área.

ASÍ SE VERÁ. En las redes sociales ya circulan ilustraciones del prototipo del stellarator Infinity One dentro de lo que será la planta de combustibles fósiles. (Imagen de Business Wire) ASÍ SE VERÁ. En las redes sociales ya circulan ilustraciones del prototipo del stellarator Infinity One dentro de lo que será la planta de combustibles fósiles. (Imagen de Business Wire)
