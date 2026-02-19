El "sol artificial" de Bill Gates: el ambicioso proyecto para crear energía infinita y limpia

Un reactor nuclear llamado stellarator será construído en el sitio donde antes funcionaba la planta de carbón Bull Run Fossil Plant, en Claxton, Tennessee. El mes pasado se presentó formalmente la primera solicitud de licencia de comercialización en Tennessee, previamente ya se había firmado un acuerdo con la Tennessee Valley Authority (TVA) para construir la planta. Esto significa que ya no están solo experimentando; están pidiendo permiso para vender energía a la red eléctrica.