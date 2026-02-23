Lo que nunca hay que hacer durante Mercurio retrógrado, según una astróloga

Uno de los fenómenos astrológicos más comentados, y de los que muchos prefieren atajarse es, sin lugar a dudas, Mercurio retrógrado. Culpable de la incomodidad que puede percibirse en el período o de los infortunios que puedan ocurrir en esta época, quienes creen que los planetas y sus movimientos afectan a nuestras vidas advierten que, para sobrevivir a esta ocasión anual, es fundamental ser precavidos.
La astróloga Lisa Stardust, radicada en Nueva York y autora de “Guía de supervivencia para el retorno de Saturno: Navegando este rito de paso cósmico”, compartió en el medio Today cuáles son esas determinaciones que, como especialista, busca evitar durante este período astrológico. Desde este jueves 26 hasta el 20 de marzo de 2026, este evento marcará los tiempos de la vida cotidiana; quienes sostienen que los cuerpos celestes pueden tener efectos en su día a día deberían estar atentos a las recomendaciones de la experta.
¿Qué es Mercurio retrógrado?
Como explicó Stardust, Mercurio retrógrado es en realidad una ilusión óptica en la que parece que nuestro mundo adelanta a Mercurio (que es un astro de más rápido movimiento) en su órbita alrededor del Sol. Esto da la impresión de que el planeta se mueve en sentido inverso en el firmamento. Nosotros, que solemos verlo desplazarse en la bóveda celeste de derecha a izquierda, lo notamos justamente retroceder.
Dentro de la astrología, se dice que los períodos retrógrados (que ocurren en todos los cuerpos planetarios) afectan las áreas que gobierna ese orbe, sean ilusiones ópticas o no. Stardust señaló que Mercurio rige la comunicación, los viajes, las noticias, la información, los chismes y la tecnología. Por lo tanto, durante el proceso de retrogradación, estas áreas se verán afectadas negativamente. La especialista avisó que es posible enfrentarse a colapsos tecnológicos, contratiempos en traslados o malentendidos hirientes si no tenemos cuidado (o incluso si lo tenemos).
¿Qué prácticas evitar durante Mercurio retrógrado?
La astróloga aclaró que hay ciertas prácticas que trata de posponer hasta que el planeta de la comunicación comience a moverse en dirección hacia adelante.
Hacer cambios en el hogar
Las renovaciones importantes del hogar durante el período retrógrado de Mercurio no son recomendables, según Stardust. Este fenómeno puede obstaculizar la capacidad de decisión. La especialista contó que en una ocasión se obsesionó con el color beige para pintar las paredes y otros detalles que fueron más fáciles de resolver después. En otro momento descubrió que una fuga le llevó a una revisión exhaustiva de sus tuberías, que le costó una fortuna. La reparación no fue suficiente; se convirtió en un problema enorme, destrozando todo el piso de su casa.
Iniciar nuevos emprendimientos y proyectos
La cautela es la regla de oro para Stardust cuando se trata de nuevos comienzos. Según la experta, firmar contratos o lanzarse de cabeza a situaciones desconocidas es algo que rara vez hace mientras el planeta retrocede. En su lugar, prefiere esperar el momento oportuno de la danza lunar y planetaria para emprender.
Sin embargo, revela un pequeño "truco" astrológico: el cazimi. Este es un breve instante favorable cuando el Sol y Mercurio retrógrado se unen. "Aprovecho este momento auspicioso para formular mis visiones y avanzar", explica, sugiriendo que incluso en el caos hay ventanas de claridad para planificar, aunque no necesariamente para ejecutar.
Evitar tomarse todo de forma personal
Los malentendidos son el plato fuerte de esta temporada, por lo que la astróloga recomienda no tomarse los asuntos a pecho. Si surge un roce con un amigo o colega, el consejo es dar un paso atrás y observar la situación desde una perspectiva más amplia.
Stardust admite que las discusiones son casi inevitables, pero recuerda que la tensión no es eterna. La clave está en pensar detenidamente cada palabra para evitar que el conflicto escale. Ante el calor de una disputa, la especialista aplica un consejo heredado de su padre: permitir que uno mismo y los demás se calmen antes de intentar resolver el problema.
Cuidado con las compras importantes
Si tenés en mente adquirir un bien costoso, lo mejor es esperar a que el planeta retome su marcha directa. Stardust recuerda una experiencia personal en la que compró un iPhone nuevo que terminó rompiéndose meses después, justamente durante otro periodo retrógrado, complicando su reparación en el extranjero. Su advertencia para los lectores es clara: si no podés posponer la compra, guardá siempre los recibos y asegurate de respaldar toda tu información en la nube ante posibles fallas tecnológicas.