Lo que nunca hay que hacer durante Mercurio retrógrado, según una astróloga

Las renovaciones importantes del hogar durante el período retrógrado de Mercurio no son recomendables, según Stardust. Este fenómeno puede obstaculizar la capacidad de decisión. La especialista contó que en una ocasión se obsesionó con el color beige para pintar las paredes y otros detalles que fueron más fáciles de resolver después. En otro momento descubrió que una fuga le llevó a una revisión exhaustiva de sus tuberías, que le costó una fortuna. La reparación no fue suficiente; se convirtió en un problema enorme, destrozando todo el piso de su casa.