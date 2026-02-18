La AFA reprogramó el partido de Atlético Tucumán: ¿cuándo jugará frente a Instituto?

En términos de organización, la mejor salida para la AFA era resolver la continuidad de la sexta fecha de forma inmediata para no generar un efecto dominó que colapse el resto del torneo. Esta misma lógica de resolución exprés se aplicó con los otros partidos suspendidos por el paro general, por lo que los cruces entre Defensa y Justicia frente a Belgrano, San Lorenzo ante Estudiantes de Río Cuarto e Independiente Rivadavia contra Independiente también han sido reprogramados a lo largo de este fin de semana.