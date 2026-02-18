Secciones
La AFA reprogramó el partido de Atlético Tucumán: ¿cuándo jugará frente a Instituto?

Debido al paro general convocado por la CGT, la Liga Profesional se vio obligada a suspender la jornada de mañana. Conocé la decisión oficial y cómo sigue la larga estadía del "Decano" en Córdoba.

REPROGRAMADO. La Liga Profesional dispuso nueva fecha y horario para el partido entre Atlético e Instituto.
Hace 1 Hs

Atlético Tucumán e Instituto deberán esperar un poco más para definir su suerte en la sexta fecha del Torneo Apertura. Finalmente, la Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDYC), el gremio que nuclea a los empleados de los clubes, confirmó su adhesión total al paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) para la jornada de mañana.

De esta forma, los partidos de la Liga Profesional que estaban pactados para este día debieron ser suspendidos de manera obligada. En la práctica, es imposible llevar adelante un encuentro de Primera División sin el personal de UTEDYC, ya que son los encargados de los controles de accesos, el mantenimiento del campo de juego, la apertura de los estadios y la logística interna e indispensable para que ruede la pelota. 

Ante este escenario, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se movió rápido en los despachos y determinó un nuevo día y horario para el encuentro que se disputará en el estadio “Monumental Presidente Perón” de Alta Córdoba: la pelota comenzará a rodar el viernes desde las 20, según confirmó la Liga Profesional a través de sus canales oficiales.

El calendario aprieta

Que el partido se juegue tan próximo al cronograma que estaba originalmente pactado responde a dos motivos centrales. Por un lado, el exigente y ajustado calendario del torneo local. Al contar con la gran cita mundialista a mitad de año, la Liga Profesional debió comprimir al máximo la programación de partidos y prever múltiples fechas entre semana, un desgaste que el “Decano” ya viene experimentando.

En términos de organización, la mejor salida para la AFA era resolver la continuidad de la sexta fecha de forma inmediata para no generar un efecto dominó que colapse el resto del torneo. Esta misma lógica de resolución exprés se aplicó con los otros partidos suspendidos por el paro general, por lo que los cruces entre Defensa y Justicia frente a Belgrano, San Lorenzo ante Estudiantes de Río Cuarto e Independiente Rivadavia contra Independiente también han sido reprogramados a lo largo de este fin de semana.

La logística

Por otro lado, la decisión de jugar lo antes posible responde a una urgencia netamente logística y económica para el conjunto de Hugo Colace. La delegación viajó a tierras cordobesas el martes por la noche, por lo que el plantel ya se encontraba instalado y entrenando en la provincia cuando estalló la confirmación de la suspensión, a la espera de una resolución que les diera certezas.

Además, el periplo del “Decano” en Córdoba está lejos de ser una visita fugaz. Tras el partido de viernes frente al Instituto de Diego Flores, el plantel no regresará a Tucumán. Por el contrario, quedará concentrado de forma ininterrumpida en la “Docta” para preparar su siguiente compromiso por la séptima fecha, también en condición de visitante. Ese duelo será el próximo martes 24 de febrero, desde las 21.15, frente a Belgrano en el estadio “Julio César Villagra”. 

Para sobrellevar esta extensa gira, la dirigencia y el cuerpo técnico diagramaron un búnker estratégico: el plantel concentra y se entrena en un complejo de alto rendimiento ubicado en Sierras Chicas, a unos 40 minutos de la capital cordobesa. Allí, alejados del ruido de la ciudad, los jugadores ultiman detalles tácticos para el choque ante la “Gloria” y, sin tiempo para relajarse, planificarán inmediatamente el reencuentro con un viejo conocido de la casa: Ricardo Zielinski, actual entrenador del “Pirata”.

