Agenda de TV: a qué hora juegan y dónde ver en vivo Atlético Tucumán-Instituto y Boca-Racing

RECUPERACIÓN. Atlético Tucumán visitará a Instituto en la búsqueda de su primera victoria como visitante del torneo. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE OSVALDO RIPOLL
Fórmula 1
9: Pruebas de pretemporada Bahréin (Fox Sports)
Ligue 1
16.30: Brest-Marseille (ESPN 4)
Bundesliga
16.30: FSV Mainz 05-Hamburger SV (ESPN 3)
Serie A
16.45: Sassuolo-Hellas Verona (Disney +)
Copa del Rey de básquet
17: Barcelona-Kosner Baskoniaucam Murcia (Fox Sports 2)
La Liga
17: Athletic Club-Elche (ESPN 2)
Liga Profesional
17.15: Defensa y Justicia-Belgrano (TNT Sports)
17.45: Estudiantes de La Plata-Sarmiento (ESPN Premium)
20: Boca Juniors-Racing Club (TNT Sports)
20: Instituto-Atlético Tucumán (ESPN Premium)
22.15: Rosario Central-Talleres de Córdoba (ESPN Premium)
22.15: Gimnasia Mendoza-Gimnasia La Plata (TNT Sports)
