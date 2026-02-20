Secciones
Agenda de TV: a qué hora juegan y dónde ver en vivo Atlético Tucumán-Instituto y Boca-Racing

Estudiantes de La Plata recibirá a Sarmiento y Talleres recibirá a Rosario Central. Programación completa.

RECUPERACIÓN. Atlético Tucumán visitará a Instituto en la búsqueda de su primera victoria como visitante del torneo. RECUPERACIÓN. Atlético Tucumán visitará a Instituto en la búsqueda de su primera victoria como visitante del torneo. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE OSVALDO RIPOLL
Hace 1 Hs

Fórmula 1

9: Pruebas de pretemporada Bahréin (Fox Sports)

Ligue 1

16.30: Brest-Marseille (ESPN 4)

Bundesliga

16.30: FSV Mainz 05-Hamburger SV (ESPN 3)

Serie A

16.45: Sassuolo-Hellas Verona (Disney +)

Copa del Rey de básquet

17: Barcelona-Kosner Baskoniaucam Murcia (Fox Sports 2)

La Liga

17: Athletic Club-Elche (ESPN 2)

Liga Profesional

17.15: Defensa y Justicia-Belgrano (TNT Sports)

17.45: Estudiantes de La Plata-Sarmiento (ESPN Premium)

20: Boca Juniors-Racing Club (TNT Sports)

20: Instituto-Atlético Tucumán (ESPN Premium)

22.15: Rosario Central-Talleres de Córdoba (ESPN Premium)

22.15: Gimnasia Mendoza-Gimnasia La Plata (TNT Sports)

La AFA reprogramó el partido de Atlético Tucumán: ¿cuándo jugará frente a Instituto?

¿Quién será el árbitro del partido entre Atlético Tucumán e Instituto?

“No me quiero conformar con esto”: Carlos Abeldaño y su primera titularidad en Atlético Tucumán

Nico González sufrió una lesión muscular y generó nerviosismo en la Selección ¿peligra su presencia en la Finalissima?

Atlético Tucumán busca ganar esta noche para recuperar aire y rumbo

