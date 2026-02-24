Atlético volvió a perder de visitante: cayó 3-1 contra Belgrano y estiró su racha negativa

Cuentan las viejas bitácoras del siglo XVII que el capitán Hendrick Van der Decken, enceguecido por la soberbia, desafió a la tormenta en el Cabo de Buena Esperanza jurando cruzar esas aguas aunque le tomara hasta el día del Juicio Final. La naturaleza, implacable, lo condenó a navegar eternamente sin poder tocar puerto jamás. Aquella leyenda del “Holandés Errante”, el barco fantasma condenado a la deriva, parece lejana en el tiempo, pero es dolorosamente pertinente para describir la racha negativa de Atlético jugando de visitante. La maldición continúa. El “Decano” no pudo torcer el destino, cayó 3-1 contra Belgrano en Córdoba y su travesía sin victorias fuera de casa suma una nueva hoja negra en el diario de viaje.