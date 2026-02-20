Secciones
Deportes

Atlético Tucumán perdió ante Instituto, en Córdoba

FOTO Ariel Carreras. Especial para LA GACETA

A los 47 minutos del segundo tiempo, el equipo local puso el 2 a 1 ante el "Decano"

Hace 25 Min
22:06 hs

FIN DEL PARTIDO

22:06 hs

Video: así fue el segundo gol de Instituto

22:01 hs

Gol de Instituto

A los 47 minutos del segundo tiempo, el equipo local puso el 2 a 1 ante el "Decano"

21:59 hs

Tiempo cumplido: se jugarán cinco minutos extras

El "Decano" se quedó sin piernas. Está contra las cuerdas aguantando los ataques del local. 

21:46 hs

Qué salvada

21:40 hs

Instituto inclina la cancha y Atlético intenta resistir

21:29 hs

Atlético, muy cerca del segundo

El equipo tucumano ya merece ganar el encuentro, en Córdoba

21:22 hs

Video: así fue el gol del "Decano"

21:19 hs

Goooool de Atlético Tucumán.

Gabriel Abeldaño empata el partido en los primeros segundos del complemento. 

20:55 hs

Fin del primer tiempo

20:48 hs

La polémica jugada: ¿Dónde vio falta el árbitro para cobrar penal?

20:46 hs

Video: así fue el gol de penal

20:42 hs

Luna marca desde los 12 pasos para el equipo cordobés

20:35 hs

30' Espinoza cobró penal para Instituto

20:31 hs

Ferrari se pierde un gol increíble en el área chica de Instituto

20:26 hs

Fuera de juego: Atlético Tucumán se salva

20:17 hs

Abeldaño estuvo cerca de abrir el marcador

20:15 hs

10' Alex Luna prueba de mediana distancia

El partido segue igualado sin goles, en Córdoba

20:14 hs

Partido peleado

Atlético Tucumán aguantó los primeros minutos intensos de Instituto. 

20:10 hs

Instituto intenta poner contra las cuerdas al "Decano" en el arranque del partido

20:06 hs

Arrancó el partido

20:03 hs

El partido está demorado por problemas en una tribuna

La ambulancia debió asistir a un hincha. 

19:26 hs

Atlético Tucumán repite equipo

19:24 hs

Así sale Instituto

19:07 hs

El "Decano", preparado

18:23 hs

Así está el estadio Presidente Perón

A menos de dos horas del cotejo, el Monumental de Alta Córdoba comienza a tomar color.

Así está el estadio Presidente Perón
18:09 hs

Las autoridades del encuentro

Árbitro: Fernando Espinoza

Asistente 1: Miguel Savorani

Asistente 2: Damián Espinoza

Cuarto árbitro: Maximiliano Manduca

VAR: José Carreras

AVAR: Matías Bianchi

17:55 hs

Probable formación de Instituto

Instituto saldría con: Manuel Roffo; Fernando Alarcón, Leonel Mosevich, Jonathan Galván; Giuliano Cerato, Gustavo Abregú, Gastón Lodico, Diego Sosa; Jhon Córdoba, Matías Fonseca y Álex Luna.

17:55 hs

Problable formación de Atlético Tucumán

Hugo Colace dispondría el siguiente equipo titular: Luis Ingolotti; Leonel Di Plácido, Gianluca Ferrari, Gastón Suso, Maximiliano Villa; Renzo Tesuri, Javier Domínguez, Kevin Ortiz, Nicolás Laméndola; Leandro Díaz y Gabriel Abeldaño.

Lo que tenés que saber

Por la sexta fecha del torneo Apertura, Atlético Tucumán visita desde las 20 a Instituto de Córdoba. Con arbitraje del polémico Fernando Espinoza, el "Decano" buscará su segundo triunfo del campeonato en Alta Córdoba. Se puede ver por ESPN Premium.

