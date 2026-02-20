Atlético Tucumán perdió ante Instituto, en Córdoba

FIN DEL PARTIDO
Video: así fue el segundo gol de Instituto
¡¡AGÓNICO GOL DE CERATO A LOS 46' ST PARA EL 2-1 DE INSTITUTO ANTE ATLÉTICO TUCUMÁN EN ALTA CÓRDOBA!!— SportsCenter (@SC_ESPN) February 21, 2026
ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/VywSxwU9BC
Gol de Instituto
A los 47 minutos del segundo tiempo, el equipo local puso el 2 a 1 ante el "Decano"
Tiempo cumplido: se jugarán cinco minutos extras
El "Decano" se quedó sin piernas. Está contra las cuerdas aguantando los ataques del local.
Qué salvada
¡¡LE PEGÓ CON LA PANTUFLA!! Matías Fonseca, hermano del ex-River Nicolás Fonseca, tuvo una chance clarísima para poner el 2-1 de Instituto ante Atlético Tucumán pero su definición no fue la mejor...— SportsCenter (@SC_ESPN) February 21, 2026
ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/Ntrd5uUrQZ
Instituto inclina la cancha y Atlético intenta resistir
Atlético, muy cerca del segundo
El equipo tucumano ya merece ganar el encuentro, en Córdoba
Video: así fue el gol del "Decano"
¡¡TESURI APRETÓ EL TRIÁNGULO, ABELDAÑO DEFINIÓ DE CAÑO Y A BAILAR EN MODO MONA JIMÉNEZ!! Golazo de Atlético Tucumán en el comienzo del ST para el 1-1 vs. Instituto.— SportsCenter (@SC_ESPN) February 21, 2026
ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/SwEHttdwyG
Goooool de Atlético Tucumán.
Gabriel Abeldaño empata el partido en los primeros segundos del complemento.
Fin del primer tiempo
La polémica jugada: ¿Dónde vio falta el árbitro para cobrar penal?
¡¡ESPINOZA COBRÓ PENAL PARA INSTITUTO POR ESTA ACCIÓN ANTE ATLÉTICO TUCUMÁN!! ¿Qué te pareció?— SportsCenter (@SC_ESPN) February 20, 2026
ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/sbDQJ6a2ZG
Video: así fue el gol de penal
GOLEADR pic.twitter.com/Slzh4P27rX— Instituto ACC (@InstitutoACC) February 20, 2026
Luna marca desde los 12 pasos para el equipo cordobés
30' Espinoza cobró penal para Instituto
Ferrari se pierde un gol increíble en el área chica de Instituto
Fuera de juego: Atlético Tucumán se salva
Abeldaño estuvo cerca de abrir el marcador
10' Alex Luna prueba de mediana distancia
El partido segue igualado sin goles, en Córdoba
Partido peleado
Atlético Tucumán aguantó los primeros minutos intensos de Instituto.
Instituto intenta poner contra las cuerdas al "Decano" en el arranque del partido
Arrancó el partido
El partido está demorado por problemas en una tribuna
La ambulancia debió asistir a un hincha.
Atlético Tucumán repite equipo
Así forma Atlético Tucumán.#VamosDecano #TorneoMercadoLibre Apertura— Atlético Tucumán (@ATOficial) February 20, 2026
Seguilo en vivo por ESPN Premium
Suscribite al https://t.co/NIIUPNXwkr pic.twitter.com/TIuq3xMOPu
Así sale Instituto
— Instituto ACC (@InstitutoACC) February 20, 2026
Así formará #Instituto para recibir a Atlético Tucumán en la sexta fecha del #TorneoMercadoLibre Apertura.
Seguilo en vivo por ESPN Premium.
Suscribite a https://t.co/RmawxruOlS pic.twitter.com/dilDzBi8nC
El "Decano", preparado
Vestuario Listo #VamosDecano #TorneoMercadoLibre Apertura— Atlético Tucumán (@ATOficial) February 20, 2026
Seguilo en vivo por ESPN Premium
Suscribite al https://t.co/NIIUPNXwkr pic.twitter.com/gtA5nxsPOd
Así está el estadio Presidente Perón
A menos de dos horas del cotejo, el Monumental de Alta Córdoba comienza a tomar color.
Las autoridades del encuentro
Árbitro: Fernando Espinoza
Asistente 1: Miguel Savorani
Asistente 2: Damián Espinoza
Cuarto árbitro: Maximiliano Manduca
VAR: José Carreras
AVAR: Matías Bianchi
Probable formación de Instituto
Instituto saldría con: Manuel Roffo; Fernando Alarcón, Leonel Mosevich, Jonathan Galván; Giuliano Cerato, Gustavo Abregú, Gastón Lodico, Diego Sosa; Jhon Córdoba, Matías Fonseca y Álex Luna.
Problable formación de Atlético Tucumán
Hugo Colace dispondría el siguiente equipo titular: Luis Ingolotti; Leonel Di Plácido, Gianluca Ferrari, Gastón Suso, Maximiliano Villa; Renzo Tesuri, Javier Domínguez, Kevin Ortiz, Nicolás Laméndola; Leandro Díaz y Gabriel Abeldaño.
Lo que tenés que saber
Por la sexta fecha del torneo Apertura, Atlético Tucumán visita desde las 20 a Instituto de Córdoba. Con arbitraje del polémico Fernando Espinoza, el "Decano" buscará su segundo triunfo del campeonato en Alta Córdoba. Se puede ver por ESPN Premium.