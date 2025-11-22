Los cinco hábitos clave para frenar el envejecimiento, según expertos en longevidad

La discusión sobre cómo envejecer mejor volvió a ocupar un lugar central a partir de recientes investigaciones que destacan el impacto decisivo de los hábitos cotidianos. Más allá de la edad cronológica, la ciencia subraya que una medida fundamental del envejecimiento es la edad biológica, un indicador que refleja cómo se desgastan las células, los tejidos y los sistemas del cuerpo con el paso del tiempo.