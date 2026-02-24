Arresto domiciliario para Facundo Ale, el hijo de “El Mono” Ale

Allanamiento

El caso de “Chuky” Casanova es particular. Una jueza rechazó su sobreseimiento, solicitado por Fernández y apoyado por su defensor Patricio Char y la querella, representada por Ricardo Fanlo y Agustín Monteros. En el allanamiento en el que se lo detuvo, la Policía encontró unas 100 dosis de cocaína, una camioneta de alta gama, un vehículo y dos costosas motos. El fiscal José Sanjuán inició un expediente por narcomenudeo, pero se excusó a los meses al entender que era un delito que debía ser investigado por la Justicia Federal.