Secciones
Seguridad

Arresto domiciliario para Facundo Ale, el hijo de “El Mono” Ale

Vaivenes de una causa.

LOS NOGALES. Imagen de un video en que se ve a Ale disparando en la entrada de una fiesta. LOS NOGALES. Imagen de un video en que se ve a Ale disparando en la entrada de una fiesta.
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 2 Hs

La Justicia morigeró la situación procesal de tres procesados por un violento episodio con tintes narcos que encendió la alarma entre las autoridades, pero ninguno, por distintas razones, quedó en libertad.

El 21 de septiembre, en la entrada de un salón de fiestas de Los Nogales, se registró un tiroteo. Fueron acusados Facundo Ale, Jorge Anaya González y Javier “Chuky” González. Si bien es cierto que en un primer momento se pensó que la balacera se registró por la interna de la barra brava de San Martín, después se confirmó que se habría originado por una cuestión narco.

Ale y Anaya González, que pertenece a Los Gardelitos, fueron los únicos que quedaron pegados a la causa, según la investigación realizada por el fiscal Mariano Fernández. Ayer se prorrogó la prisión preventiva contra el hijo de Ángel “El Mono” Ale hasta el 4 de abril, aunque la cumplirá bajo la modalidad de arresto domiciliario. “Facundito”, según anticipó el auxiliar Gonzalo Guerra, quedó muy cerca de ser enjuiciado.

Al haberse confirmado una condena condicional en su contra por haber atacado la casa de un miembro de Los Gardelitos, si es penado, deberá cumplirla de manera efectiva. Las posibilidades de que acceda a una salida alternativa son prácticamente nulas.

Allanamiento

El caso de “Chuky” Casanova es particular. Una jueza rechazó su sobreseimiento, solicitado por Fernández y apoyado por su defensor Patricio Char y la querella, representada por Ricardo Fanlo y Agustín Monteros. En el allanamiento en el que se lo detuvo, la Policía encontró unas 100 dosis de cocaína, una camioneta de alta gama, un vehículo y dos costosas motos. El fiscal José Sanjuán inició un expediente por narcomenudeo, pero se excusó a los meses al entender que era un delito que debía ser investigado por la Justicia Federal.

Así fue hallado Facundo Ale por la Policía: “Soy inocente, la justicia no investigó cuando intentaron matarme”

Así fue hallado Facundo Ale por la Policía: “Soy inocente, la justicia no investigó cuando intentaron matarme”

Casanova prestó declaración en el fuero federal, ya que está siendo investigado por comercialización de drogas y lavado de activos. Tal como lo solicitó el fiscal federal Rafael Vehils Ruiz, quedó detenido hasta tanto se resuelva su situación procesal. Según trascendió, el viernes habrá una audiencia de impugnación para que se defina si será despegado totalmente de la causa iniciada por el enfrentamiento. Además, podría afrontar un juicio abreviado por tenencia de arma.

El caso de Anaya González es más particular aún. La Justicia le dictó la prisión preventiva por el tiroteo, pero, al haber resultado herido en el enfrentamiento, dispuso que la cumpliera bajo la modalidad de arresto domiciliario. Sin embargo, a los pocos días fue detenido por la Policía cuando descubrieron que tenía tres kilos de marihuana en su poder. Fue procesado por la Justicia Federal.

Temas Adolfo Angel "El Mono" AleLos NogalesLos GardelitosFacundo Ale
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El misterio final: tres miradas para entender por qué el ser humano le teme a la muerte
1

El misterio final: tres miradas para entender por qué el ser humano le teme a la muerte

La Navidad en la que Tucumán Central se adueñó de la ciudad
2

La Navidad en la que Tucumán Central se adueñó de la ciudad

Aprender idiomas gratis en internet: dónde estudiar inglés, francés, italiano y portugués
3

Aprender idiomas gratis en internet: dónde estudiar inglés, francés, italiano y portugués

Del Excel a la ciencia de datos: 71 cursos gratuitos para potenciar tu perfil digital
4

Del Excel a la ciencia de datos: 71 cursos gratuitos para potenciar tu perfil digital

Para estudiar desde este año: las nuevas carreras universitarias en Tucumán y en Argentina
5

Para estudiar desde este año: las nuevas carreras universitarias en Tucumán y en Argentina

¿Qué hay detrás de la pelea artificial entre Brad Pitt y Tom Cruise?
6

¿Qué hay detrás de la pelea artificial entre Brad Pitt y Tom Cruise?

Más Noticias
El misterio final: tres miradas para entender por qué el ser humano le teme a la muerte

El misterio final: tres miradas para entender por qué el ser humano le teme a la muerte

Para estudiar desde este año: las nuevas carreras universitarias en Tucumán y en Argentina

Para estudiar desde este año: las nuevas carreras universitarias en Tucumán y en Argentina

Del Excel a la ciencia de datos: 71 cursos gratuitos para potenciar tu perfil digital

Del Excel a la ciencia de datos: 71 cursos gratuitos para potenciar tu perfil digital

¿Qué hay detrás de la pelea artificial entre Brad Pitt y Tom Cruise?

¿Qué hay detrás de la pelea artificial entre Brad Pitt y Tom Cruise?

La Navidad en la que Tucumán Central se adueñó de la ciudad

La Navidad en la que Tucumán Central se adueñó de la ciudad

Comentarios