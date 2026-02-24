Secciones
Las lluvias darán una tregua y la temperatura volverá a subir en Tucumán

La temperatura mínima fue de 19 °C. La jornada comenzó con cielo despejado. El pronóstico.

SUBE. La temperatura volverá a calentar a los tucumanos durante este martes.
La temporada de lluvias le dará una tregua a los tucumanos y el pronóstico del tiempo anuncia para hoy una jornada mayormente soleada y con un marcado incremento en la temperatura, que llegaría nuevamente a superar los 30 °C.

La mañana comenzó fresca y algo ventosa, con una temperatura mínima de 19 °C. La humedad se mantuvo por encima del 90%, mientras que la nubosidad fue de alrededor del 25%. La visibilidad superó los 10 kilómetros. 

Desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informaron que la nubosidad será variable a lo largo de la mañana y que para el mediodía llegaría al 30%. La temperatura subirá hasta los 29 °C y la sensación térmica será de 31°. La humedad bajará al 60%. 

Sin probabilidades de precipitaciones, por la tarde se alcanzará la máxima de 32 °C, mientras que la sensación térmica podrá ascender hasta los 34 °C. La humedad se mantendrá en un 50% y la nubosidad trepará hasta el 71%.

Hacia la noche el cielo se despejaría nuevamente mientras que la temperatura se contraería hasta los 25 °C. La humedad será del 80% y la térmica se mantendrá en 27 °C. Los vientos serán leves desde el sector norte. 

¿Cómo estará el tiempo esta semana en Tucumán?

De acuerdo con el pronóstico extendido del SMN, para el miércoles se anuncia cielo mayormente despejado por la mañana, una temperatura mínima de 21 °C y una máxima de 28 °C. No se descartan algunos chaparrones aislados durante la noche. 

El jueves el calor se haría sentir de nuevo, con una máxima de 30 °C, en una jornada marcada por la nubosidad. Es probable que por la noche se registren algunas precipitaciones. Por último, el viernes la mínima sería de 19 °C y la máxima de 28 °C, con lloviznas aisladas durante la jornada. 

