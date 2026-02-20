Secciones
Acelerá tu metabolismo: incorporá esta fruta diurética para quemar grasas naturalmente

Se trata de un alimento tropical con múltiples beneficios que ayudan a mantener el organismo saludable.

Hace 8 Min

Existe una fruta que es sinónimo de verano por su sabor dulce y su frescura. Es una compañera idea para contrarrestar las temperaturas altas y además tiene múltiples beneficios, desde sus propiedades antioxidantes hasta sus componentes que favorecen la quema de grasa corporal.

Se trata del ananá, la fruta tropical que es insignia del verano. Esta tiene un aroma exótico y un refrescante sabor entre dulce y ácido, por lo que la hace un excelente aperitivo como postre o bebida. Además de ser deliciosa aporta nutrientes que la hacen una de las frutas más amables con el organismo.

Una fruta noble: las ventajas del ananá para nuestra salud

Mejora la digestión

Los problemas de digestión pueden resolverse con el ananá. Es compatible con el intestino ya que al ser rica en fibra, permite una digestión más rápida. Esta además puede prevenir dolencias estomacales que pueden ser más habituales en el verano ya que a veces en estos tiempos nos tomamos vacaciones también de la dieta y de la alimentación saludable.

Un snack ideal que no aporta calorías

El ananá también tiene otro gran beneficio que la convierte en una fruta que puede comerse habitualmente. Esta es baja en calorías, lo que la hace perfecta para cuando tenemos alguna tentación o un antojo de algo dulce. Así el ananá se convierte en un snack saludable que te permite sentir saciedad sin ser demasiado calórico.

Ayuda a prevenir enfermedades

Esta fruta no solo colabora en las cuestiones digestivas o de peso corporal, también es beneficiosa para nuestro sistema inmunológico. Con su gran cantidad de vitamina C y antioxidantes, el ananá puede ayudarnos a prevenir enfermedades. La vitamina C puede impedir que contraigamos gripe, mientras los antioxidantes ayudan a eliminar los radicales libres del cuerpo y previenen el estrés oxidativo. Así los disgustos de enfermarse en vacaciones se hacen menos posibles. 

Una manera de mantenerse hidratado

Como explicamos anteriormente, el ananá es una fruta muy fresca y su jugo puede mantenernos hidratados. Así se convierte en una excelente opción para mantener los niveles de agua corporales, sobre todo en el verano con sus altas temperaturas. Además, si tomamos un vaso de jugo de ananá antes de hacer ejercicio o incluso entre comidas, podemos ayudar a calmar los antojos.

Ideal para reducir el apetito

El ananá ayuda a frenar el apetito y contribuye a mejorar los hábitos alimenticios debido a sus altos contenidos en fibra que proporcionan mayor saciedad. Sin embargo es importante recordar que el exceso de cualquier cosa es malo para la salud. Debido a la presencia de fructosa, que puede aumentar las calorías y el nivel de azúcar en la sangre, se recomienda consumir fruta con moderación.

